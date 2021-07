Visita a Barracas Central desde las 15.30 horas en busca de un triunfo que le permita comenzar la segunda vuelta con mejor semblante. El juvenil Gastón Martiré sería titular en reemplazo de Leandro Larrea. La primera rueda del Campeonato 2021 de la Primera Nacional deja un balance marcadamente negativo para Villa Dálmine, que hoy estará cerrando ese capítulo: desde las 15.30 horas enfrentará como visitante a Barracas Central en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia. Sin embargo, una victoria le daría mayor sustento a la ilusión de poder cambiar este flojo presente por una campaña más decorosa durante la segunda vuelta, cuando el plantel podrá contar con los dos refuerzos ya acordados (Emiliano Agüero y Ezequiel D´Angelo), con los lesionados ya recuperados (Facundo Lando y Laureano Tello) y también con las otras dos incorporaciones que se están gestionando por estos días. Mientras tanto, lo dicho: para este compromiso, Marcelo Franchini finalmente no contará con Lando y Tello (se recomendó no exigirlos) y, por ello, repetirá el sistema táctico 4-4-2 utilizado frente a Instituto, aunque con una variante: el juvenil Gastón Martiré tendrá su primera oportunidad como titular, ingresando en reemplazo de Leandro Larrea (de flojas actuaciones en las últimas dos fechas). De esta manera, el Violeta formaría hoy con Emanuel Bilbao; Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero, Facundo Rizzi; Gastón Martiré, Santiago Moyano, Germán Díaz, Fernando Bersano; Lucas Cajes y Alejandro Gagliardi. La nómina de convocados se completa con Lucas Bruera (ya recuperado de su lesión), Jeremías Kruger, Carlos Freixa, Agustín Stancato, Franco Costantino, Valentín Albano, Leandro Larrea, Juan Cruz Franzoni y Sergio Sosa. Con estos nombres, el equipo de nuestra ciudad no solo intentará cortar una racha de cuatro partidos sin triunfos (dos empates y dos derrotas), sino también convertir su primer gol en condición de visitante: hasta el momento, los escasos seis tantos fueron anotados todos en Mitre y Puccini. Claro está, el desafío asoma como de máxima complejidad: Barracas Central acumula siete presentaciones sin derrotas (tres victorias y cuatro igualdades) y como local no ha perdido en lo que va del campeonato (cuatro triunfos y tres empates). Así llegó a los 25 puntos y se convirtió en el único escolta del líder Güemes de Santiago del Estero. Los dirigidos por el relator Rodolfo De Paoli no contarán con el marcador central Bruno Cabrera, expulsado en la victoria 3-2 del Guapo frente a San Martín en San Juan. En su lugar ingresaría Andrés Imperiale y, entonces, Barracas Central saldría a la cancha con Mariano Monllor; Andrés Imperiale, Jonathan Rivero, Fernando González, Gonzalo Paz; Luciano Romero, Carlos Arce, Iván Tapia, Dylan Glaby; Lucas Colitto y Germán Estigarribia.

EL VIOLETA INTENTARÁ CERRAR LA PRIMERA RUEDA CON UNA SONRISA. SIETE AÑOS DESPUÉS Por Gustavo Belsué La última vez que se enfrentaron Villa Dálmine y Barracas Central fue el 25 de noviembre de 2014, por los Cuartos de Final del Reducido del Torneo de Transición de la Primera B Metropolitana. Aquella tarde igualaron 1-1 en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia (goles de Alfredo Ábalos para el local y de Javier Rossi para el Violeta), pero en la definición por penales se impuso el elenco campanense por 4-2 (convirtieron Celaya, Cérica, Demaio y Renso Pérez, mientras Kletnicki contuvo dos ejecuciones barraqueñas). Así, el equipo por entonces dirigido por Sergio Rondina completó el primero de los tres pasos que dio en ese Reducido que lo llevó a la Primera Nacional. HISTORIAL. En 47 partidos Villa Dálmine ganó en 21 ocasiones, Barracas Central logró 9 victorias y empataron 17 veces. El Violeta convirtió 79 goles, mientras el Guapo marcó 49. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 24 encuentros: el Violeta ganó 10 (35 goles), Barracas Central ganó 4 (19 goles) y empataron 10. COMO LOCAL BARRACAS CENTRAL. Jugaron 23 veces: Villa Dálmine ganó en 11 ocasiones (44 goles), Barracas ganó 5 encuentros (30 goles) y empataron en 7 oportunidades. APOSTILLAS. Villa Dálmine festejó en sus últimas tres visitas a Barracas Central: 3-0 en octubre de 2012, 1-0 en octubre de 2013 y por penales en noviembre de 2014. Así, la última derrota frente al Guapo como visitante se registró el sábado 26 de septiembre de 2009, por la 9ª fecha de la Primera C 2009/10: 3-0 con goles de Ricardo Vendakis, Carlos Salom y Daniel Cáceres Silva. En cambio, como local, el Violeta acumula 6 juegos sin triunfos ante el Guapo (3 empates y 3 derrotas). MÁXIMOS GOLEADORES. El máximo artillero de este duelo es Gastón Soriano, autor de 4 tantos para el Violeta. En tanto, Juan Carlos "Rabito" Domínguez y Horacio Lobos marcaron 3 cada uno. Por el lado de Barracas Central, Gustavo Bastiani, Juan Steimbach, Lucas Del Río y Abel Soriano anotaron 3 cada uno. ALMIRANTE, LÍDER DE LA ZONA A La 17ª fecha de la Primera Nacional comenzó ayer con dos partidos de la Zona A y con una gran novedad: Almirante Brown quedó, al menos momentáneamente, como único líder. La Fragata de Isidro Casanova venció anoche 1-0 como visitante a Alvarado de Mar del Plata y, así, no solo consiguió su quinta victoria en sus últimas seis presentaciones, sino que alcanzó los 29 puntos para posicionarse por encima de Tigre y Gimnasia de Mendoza. También ayer, Temperley igualó 1-1 como local con Estudiantes de Río Cuarto. La actividad de esta Zona A continuará hoy con el duelo entre Estudiantes de Buenos Aires y el colista Nueva Chicago (18.10; TyC Sports). En tanto, la programación de la Zona B se abrirá hoy con cinco encuentros, porque además de Barracas Central vs Villa Dálmine, también jugarán: Gimnasia de Jujuy vs Defensores de Belgrano (debuta Felipe De la Riva como DT), Tristán Suárez vs Santamarina de Tandil, All Boys vs Guillermo Brown de Puerto Madryn e Independiente Rivadavia de Mendoza vs San Martín de San Juan.

