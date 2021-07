A través del programa "Decí no a la bolsa de nylon" y luego de que entrara en vigencia la Ordenanza impulsada por la concejal Romina Buzzini, supermercados, hipermercados, autoservicios y almacenes de alimentos y bebidas ya no entregan bolsas plásticas. La Secretaría de Salud del Municipio recuerda que, a partir del 1º de julio, está prohibido el uso de bolsas de polietileno en la ciudad. Esta normativa entró en vigencia tras la aprobación en el Concejo Deliberante del proyecto de ordenanza impulsado por el bloque Juntos por el Cambio y la concejal Romina Buzzini. Buzzini trabajó en forma articulada con la Dirección General de Calidad Ambiental, Bromatología y Zoonosis –a cargo de Gonzalo Brutti-. En conjunto, se creó el programa "Decí no a la bolsa de nylon". De esta manera, logró que el proyecto fuera aprobado por unanimidad y la ciudad adhirió a la Ley Provincial Nº 13.868 que prohíbe el uso de bolsas de polietileno. Con ello se restringe el uso bolsas de material plástico convencional, utilizadas y entregadas en supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general para transportar mercadería. Como parte de esta medida, los materiales anteriormente mencionados, deben ser progresivamente reemplazados por contenedores de material degradable que resulten compatibles con la minimización de impacto material. "Es necesario que los vecinos tomemos conciencia respecto de esta problemática y realicemos un consumo responsable y estimulemos el cambio de hábitos tanto en comerciantes como clientes", había afirmado Buzzini tras la aprobación del proyecto. Para poder alcanzar este objetivo, se trabajó en la concientización distribuyendo material informativo y dialogando, puerta a puerta, con ellos.

Comerciantes y clientes deben adherir a la normativa vigente.



Desde el 1º de julio:

Rige la prohibición del uso de bolsas de polietileno en Campana

