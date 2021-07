» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 17/jul/2021 de La Auténtica Defensa. "El barrio El Portal es un infierno"









Así lo expresó un vecino, quien se comunicó con nuestra redacción para dar cuenta de un motopolicía quien cayó al asfalto al ser colisionado por un motociclista que evitó ser controlado. En nuestra edición del último domingo, dábamos cuenta de unos vecinos del barrio El Portal de la Avenida quienes dejaron su domicilio el sábado por la noche para ver la final de la Copa América en la casa de unos familiares. La alegría del éxito deportivo les duró poco: cuando volvieron, encontraron la reja de una ventana arrancada, toda la casa "dada vuelta". Faltaban varios electrodomésticos e incluso la mascota familiar: una caniche negra. De hecho, era la segunda vez que protagonizaban un hecho policial: el pasado 25 de diciembre por la madrugada, les patearon la puerta de ingreso, y varios hombres, a punta de pistola, los asaltaron. Ayer, un lector de La Auténtica Defensa se comunicó con nuestra redacción para darnos aviso de que en horas de la tarde, un motopolicía había caído al asfalto luego de que un motociclista, para evitar el control policial, le tiró literalmente su moto encima haciéndolo caer, para luego escapar cortando camino por un terreno baldío y huir por Los Algarrobos. Todo está registrado por una cámara de vigilancia particular. También comentó que a los dos días del robo del sábado por la noche, a la misma familia quisieron robarle una moto que estaba estacionada en la puerta de la casa. "El barrio El Portal (de la Avenida) es un infierno… el domingo por la noche me robaron la parrilla. Mala mía porque olvidé entrarla a la casa, pero tampoco se puede vivir así. Y mirá que era pesada ¿eh? Medía 1 metro y medio por 70 centímetros". "En algún punto - continuó- sentimos que somos un barrio sitiado por los vecinos del alrededor. Vienen acá a tomar y a jugar a la pelota. Hace poco, un vecino estaba lavando su camioneta y le cayó un pelotazo embarrado. El vecino reaccionó, pero no pasó a mayores. Esa misma noche, le cascotearon toda la casa y le rompieron un vidrio… Además, viene mucha gente a practicar manejo, generalmente son adolescentes que quieren sacar el registro y varias veces se han producido incidentes, por ahora ningún accidente".

Captura del video de ayer por la tarde registrado por una cámara particular, donde se ve al motociclista huyendo.



"El barrio El Portal es un infierno"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: