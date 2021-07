El Municipio invita a la 5º jornada de perfeccionamiento en lengua extranjera

Será el sábado 14 de agosto. Con el título, "La enseñanza de Inglés en movimiento en épocas de pandemia", la propuesta está destinada a profesores y estudiantes de inglés. La inscripción ya está abierta y se realiza en forma online.

Por quinto año consecutivo, la Dirección de Educación del Municipio llevará a cabo una jornada gratuita de perfeccionamiento dirigida a profesores y estudiantes de inglés.

Titulada "ELT on the move during pandemic times", la capacitación será el próximo sábado 14 de agosto. Y contará con la disertación de Jenny Verschcoor, Eugenia Ianiro, Sandra Frattini y Fabiana Parano.

Según informaron, los interesados ya pueden inscribirse ingresando a https://forms.gle/3TMTfyRagfVyYfZ2A