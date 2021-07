Acercan a los jóvenes al circuito financiero con beneficios y descuentos

La Concejal del Pj-Frente de Todos, Romina Carrizo, destacó el uso de la billetera virtual "Cuenta DNI" del Banco Provincia, la cual incluye descuentos para dicho grupo etario. "Hoy es considerada la solución tecnológica más innovadora para contribuir con la inclusión financiera" aseguró la edil. La billetera virtual "Cuenta DNI", es la favorita entre los jóvenes y la puerta de acceso a la bancarización de miles de personas. La herramienta digital se descarga en el celular y se activa en solo tres pasos, y permite a los usuarios operar en forma on line las 24 horas. "Debemos acercar los mecanismos posibles para incluir a los jóvenes al sistema financiero y de esta manera, ayudarlos en la economía. Difundir esta herramienta, a través de la cual se pueden hacer transferencias, enviar y recibir dinero, comprar en comercios y costo para recargar el celular y las tarjetas de transporte, es también acercar beneficios y promociones, muy útiles para nuestros jóvenes y estudiantes" aseguró la Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo. La edil aseguró que "Cuenta DNI" "hoy es considerada la solución tecnológica más innovadora para contribuir con la inclusión financiera, porque fue un producto bisagra frente al forzoso salto tecnológico sin precedentes que impuso la pandemia y que modificó el escenario económico mundial. A diferencia del resto de las billeteras digitales, se destaca la gratuidad. Y también la referencia territorial y presencial, es decir, la posibilidad de contar con 420 sucursales en distintos puntos de la provincia para resolver cualquier eventualidad". Carrizo señaló que los jóvenes integran un amplio porcentaje de los grupos de consumo. "Y precisamente como una forma de incentivar el consumo, se podrá acceder a importantes rebajas. La billetera digital de Banco Provincia continúa durante julio con su propuesta de beneficios para las personas que compren mediante la aplicación. Este mes se suman descuentos especiales en comercios de barrio, estaciones de servicio y supermercados". Entre los beneficios destacados para este mes, aparecen: Alimentos: 30% en la compra de alimentos en comercios de barrio. Todos los días de julio. Tope de $ 1.000 por semana y persona. Para pagos con QR y Clave DNI. Supermercados: 20% en las cadenas participantes, durante el martes 13 y el miércoles 14. Tope de $ 800 por vigencia y persona. Para pagos con QR y Clave DNI. Garrafas: 50% todos los días de julio. Tope de $ 800 por vigencia y persona. Para pagos con QR y Clave DNI. Estaciones de servicio: todos los jueves del mes habrá un descuento del 15% en las estaciones de servicio YPF adheridas, con un tope de reintegro unificado de $300 por persona y por día. Recomendamos siempre chequear la nómina de establecimientos participantes. Comercios de cercanía (no alimentos): todos los jueves y viernes hasta el 31 de julio habrá un 15% de descuento en comercios de barrio adheridos a Cuenta DNI. Se trata de un beneficio que tiene un tope de reintegro unificado de $250, por persona y por semana. Pagos: 30% de reintegro sobre la totalidad de impuestos y/o servicios abonados durante junio. Tope: $500 unificado, por persona y por mes. El beneficio aplicará a toda/o cliente/a que pague al menos 3 impuestos y/o servicios durante julio, a través de la funcionalidad "Pago de Servicios" de Cuenta DNI. "Las personas que aún no descargaron Cuenta DNI en sus celulares, pueden hacerlo en forma rápida y segura a través de las tiendas Google Play o App Store y activarla en tres simples pasos. Sólo se necesita un celular y la última versión del DNI" explicó la Concejal justicialista.

La Concejal del Pj-Frente de Todos, Romina Carrizo, destacó el uso de la billetera virtual "Cuenta DNI" del Banco Provincia.



Acercan a los jóvenes al circuito financiero con beneficios y descuentos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: