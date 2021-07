¿Y ahora como se hace para salir de casa?

Marta Giralt

Los tiempos que corren nos están trayendo cambios. Perdidas de referencias y, sobre todo, un clima de incertidumbre, unida a la escasez de recursos materiales, en muchos casos compensada por el ingenio de arreglarse como se pueda para reciclarse. No es sencillo hacer frente a estos tiempos donde la cuarentena y sus consignas ha sido reemplazada por los temores a salir de a la calle y a la vida. Se han usado recursos varios a modo de lenitivos, de quita penas, calmantes para calmar el temor, la ansiedad y las pesadillas que la realidad nos prodiga. Entre los consumos a los que se está recurriendo no queda afuera el de la "comida de más". Se elige sin darse cuenta de que elige. Consumo blanco alentado por el mercado, no es visto como una conducta perniciosa ni propia de ambientes marginales, sino de un uso familiar y hasta esperado. Al querer salir de la virtualidad de pantuflas y ropa de casa, aparecen el jean que no entra con la consiguiente bronca, por un nuevo problema que se une a todos los vividos en la pandemia. El sobrepeso. Nadie señalaba en la televisión que la obesidad es una causa riesgo ante el covid. Sin embargo las empresas y los lugares de trabajo han tomado medidas con respecto a esa condición. Ante tanta cifra terrorífica, hay cosas que se ocultan y producen más terror. Lo que no se dice se imagina. Crea pesadillas, genera miedos e impide volver a una vida normal, si esta palabra pudiera circunscribirse a algo consistente. No se dice que el encierro genera hiperconsumo de todo para calmar la incertidumbre. Los ánimos de la soledad y la ira y el enojo de quienes están obligados a convivir hasta que todo pase. Quizás sea este el momento en que los niños y adolescentes empiezan a mostrar secuelas de las convivencias forzadas y forzosas. Como todos sabemos, hay que volver a empezar. Moverse, salir, producir. Para ello muchos se encuentran con las fuerzas disminuídas, el cuerpo hinchado, pesado, y la cabeza que no para de pensar. Hablar es la manera en que los seres humanos recomponemos el ánimo al mismo tiempo que disfrutamos de ejercitar eso que solemos llamar comunicación, o vínculo humano. Este es el momento de poder buscar el espacio para hablar. Un hablar que permita avanzar con nuevas ideas y acciones que nos posicionen mejor este nuevo panorama. Poner puntos, comas y articular un panorama de lo posible, es generar un buen comienzo que permita volver a empezar. Las terapias como el psicoanálisis tenemos un dispositivo ideado y perfeccionado para que ese "hablar" brinde los beneficios esperados, que ningún lenitivo ni quita penas va a lograr. No genera adicción. Pero puede hacer sentir mejor a quien se proponga saber que lugar le toca en este mundo pandémico, y cómo puede insertarse de una manera mejor para cada uno. Sin tener que comprar ningún aparejo de la felicidad. Lic. en Psicología Marta Giralt- MP 25.316 - Hace atención particular de niños, adolescentes y adultos presencial y online. Para solicitar turno llamar al teléfono 1158232352.

¿Y ahora como se hace para salir de casa?

Por Lic. Marta Giralt

