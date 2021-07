José Abel Perdomo

En verdad resulta altamente alarmante que parte de la oposición y el periodismo de guerra sigan con su prédica de que las medidas que se han tomado para tratar de evitar la masiva llegada a nuestro país de la variante Delta y la subvariante Delta plus del virus atentan contra la libertad de los ciudadanos momentáneamente varados en el exterior. Al mismo tiempo no dicen que todos ellos sabían fehacientemente de los problemas a que se exponían al iniciar el viaje. Tampoco dicen que las demoras en su vuelta se decidieron para permitir un mayor y mejor control de los posibles infectados dado el gran incumplimiento a las normas que estos viajeros demuestran con tanta asiduidad. Estas restricciones impuestas en nuestro país son similares a las adoptadas por muchos otros entre los cuales están los que se nos proponen como modelos a imitar. Recordemos que ninguna de las variantes conocidas hasta ahora son autóctonas sino que ingresaron por Ezeiza traídas por quienes viajaron al exterior y que mediante sucesivos contagios significaron que el virus sea de circulación comunitaria con cientos de miles de infectados y hasta ahora 100 mil fallecidos. Llama la atención que los mismos que se quejan por las restricciones luego se alarman por las consecuencias de esta pandemia hasta ahora indomable cuando tanto en nuestro país como en el mundo los cuidados han demostrado su eficacia. Muchos dirán que se perecen a la gata Flora. No debemos olvidar que en cualquier sociedad las libertades nunca son absolutas cuando se trata de evitar los daños a terceros máxime cómo en este caso que se pone en riesgo cierto la salud de la población. Lo incuestionable es que todos deben vacunarse y que debemos seguir cuidándonos tratando de evitar los estragos que las nuevas variantes del virus están causando en todo el mundo. El cuidado sigue siendo el principal antídoto porque no sabemos cuánto falta para llegar al final de esta verdadera pesadilla. Permanentemente comprobamos como la pandemia provocada por el covid-19 acentúa las ya escandalosas desigualdades preexistentes a la irrupción del virus y por lo tanto si continuamos con las políticas económicas que han dado origen a la concentración de la riqueza en tan pocas manos no podemos esperar que la pospandemia sea más inclusiva y más humana. En un estudio elaborado por la organización internacional Oxfam y que se conoció recientemente se informa que "La riqueza de las diez personas más ricas del mundo (de las cuales nueve son hombres) se incrementó en 413.000 millones de dólares el pasado año mientras once personas mueren por minuto por motivo del hambre extrema, cifra superior a las siete muertes que genera la pandemia en el mismo tiempo. En el mismo sentido el Global Report on Food Crise, organismo de Naciones Unidas consigna que "Desde el inicio de la pandemia, el número de personas que viven en condiciones cercanas a la hambruna se ha multiplicado por seis". Una vez más comprobamos que la verdadera pelea es por la distribución de la riqueza que se reproduce en toda Latinoamérica donde los poderosos les niegan a los pueblos el derecho a elegir a sus gobernantes cuando no les gusta. Así vemos cómo se niegan a proclamar como presidente de Perú a Pedro Castillo justo ganador de las elecciones en ese país o la entrega realizada por el anterior gobierno argentino de Mauricio Macri de material represivo para ser usado contra el pueblo boliviano que se manifestaba pacíficamente contra el golpe de estado que derrocó al presidente constitucional Evo Morales. Se ve que a Patricia Bullrich no le alcanzaba con reprimir a nuestro pueblo y se reconvirtió en exportadora de represión.

Opinión:

La pelea permanente

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: