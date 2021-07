ANIVERSARIO Y PEDIDO Autoridades de la AMIA y familiares de víctimas del atentado realizaron este viernes el acto por el aniversario número 27 del trágico hecho, en el que renovaron el pedido de justicia y esclarecimiento, y lanzaron duras críticas a la "inoperancia y la indiferencia de los poderes del Estado". El homenaje a las 85 víctimas volvió a realizarse de forma virtual por la pandemia, con la consigna "Conectados contra la impunidad". El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, brindó un duro discurso en el que exhortó al Gobierno a "intensificar las medidas y agotar los recursos" para que Irán y El Líbano entreguen a los acusados de perpetrar el ataque ocurrido el 18 de julio de 1994. "La ausencia de resultados, la carencia de logros, la indiferencia cada vez mayor, nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos para que esa exigencia sea, cada año, escuchada y atendida por las autoridades", resaltó el titular de la entidad.



APERTURAS EN CABA El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este viernes una nueva serie de flexibilizaciones a las restricciones por la pandemia de coronavirus que regirán desde este sábado, en el inicio de las vacaciones de invierno, que incluyen más capacidad de personas dentro de locales gastronómicos y shoppings. "Avanzamos con este plan de aperturas, que beneficia a varios sectores, a los chicos, pero de ninguna manera hay que interpretarlo como que la pandemia está terminada", aclaró Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa. Y agregó: "Tenemos una situación que preocupa, con la amenaza del ingreso de la cepa Delta, con toda su peligrosidad, por eso tenemos que seguir cuidándonos". Al precisar las nuevas flexibilizaciones, Larreta indicó que "desde mañana, sábado 17 de julio, los locales gastronómicos van a poder abrir hasta las 12 de la noche" y que "además, dentro de los salones, el aforo va a aumentar hasta el 50%, y la cantidad máxima de personas por mesa va a ser de 6, adentro, y de 8, afuera". VÍCTIMA DE 8 AÑOS Una nena de 8 años sin comorbilidades y que tuvo coronavirus murió en el partido bonaerense de Lanús tras estar nueve días internada. Se trata de Julieta Arias quien sufrió un síndrome inflamatorio multisistémico provocado por el virus. Según contó su familia, la nena comenzó el 8 de junio con unas manchitas en la piel en la zona de las axilas, en las piernas y el cuello, pero veinte días después, empezó con malestar gastrointestinal y fiebre muy alta. Previo a eso, toda la familia había tenido coronavirus, menos ella que no había presentado síntomas hasta el momento. El martes 28 de junio fue llevada al Hospital Evita de Lanús, donde le hicieron un hisopado que resultó positivo y una radiografía de tórax. CAMBIO CLIMÁTICO En respuesta a las imágenes que muestran la destrucción masiva por inundaciones y las familias desesperadas paradas en los tejados esperando ser rescatadas, la ministra de Medio Ambiente de Alemania, Svenja Schulze, dijo este viernes que "el cambio climático ha llegado" a ese país. Asimismo, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, expresó su conmoción por las inundaciones y dijo que era necesario tomar medidas para evitar futuras catástrofes. "Solo si asumimos la lucha contra el cambio climático de manera decisiva, podremos prevenir condiciones climáticas extremas como las que estamos viviendo", señaló en un discurso pronunciado en Berlín. Por su parte, la canciller Angela Merkel, que visita Washington esta semana, sostuvo que "las fuertes lluvias e inundaciones no reflejan del todo lo que ha sucedido" en Alemania. "Aún no conocemos el número de muertos, pero será alto", dijo. "Algunos murieron en sus sótanos, otros como bomberos que intentaban llevar a otros a un lugar seguro", describió.

Breves: Noticias de Actualidad

17 de Julio de 2021

