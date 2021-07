Efemérides del día de la fecha, 17 de Julio

DÍA DEL AUTOMOVILISMO DEPORTIVO Instituido a través de la Ley Nº 25.076 en el año 1998, en este día se conmemora el fallecimiento de Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial de Fórmula 1. Nacido en el año 1911 en Balcarce (Buenos Aires), "El Chueco" se interesó por la mecánica y los automóviles desde temprana edad, ya que, transcurrió gran parte de su niñez trabajando en talleres mecánicos. En el año 1928 debutó como acompañante de Manuel Ayerza, a bordo de un Chevrolet 1928, en una carrera zonal: "Eso me abrió el apetito de la velocidad". Tras cumplir el servicio militar obligatorio, en el año 1936, debutó como piloto, bajo el seudónimo "Rivadavia", al volante de un Ford "A" 1929 en una carrera no oficial en el circuito de Benito Juárez. Dos años después debutó oficialmente en un Ford V8 motor 38´ en el circuito de Necochea, donde finalizó séptimo. Más adelante, en los años 1940 y 1941, se consagró campeón del Turismo Carretera. En el año 1949 se convirtió en el Capitán del equipo "Aquiles Varzi" que viajó a Italia, país en el que ganó las carreras llevadas a cabo en San Remo, Pau, Monza y Albi; a su vez, ganó en las ciudades francesas Marsella y Perpignan. Con el tiempo, hizo historia en el automovilismo al conquistar 5 campeonatos mundiales de Fórmula 1 (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957) con Alfa Romeo, Mercedes Benz, Ferrari y Maserati. Falleció en el año 1995 en Buenos Aires.



FALLECE SILVIO MARZOLINI Silvio Marzolini nació el 4 de octubre del año 1940 en Barracas, Buenos Aires. Inició su carrera futbolística en Deportivo Italiano y, posteriormente, pasó a Ferro Carril Oeste, club en el que debutó en Primera División a los 18 años en el empate 1 a 1 frente a Boca. Su impecable desempeño en la cancha llamó la atención de Alberto J. Armando que, en el año 1960, propició su llegada al "xeneize". A partir de ese momento vistió la camiseta de Boca hasta el año 1972, período en el que se consagró campeón del Campeonato de Primera División (1962, 1964 y 1965), el Torneo Nacional (1969 y 1970) y la Copa Argentina (1969). Lo cual lo convirtió en un ídolo de Boca: "Yo nunca me sentí ídolo. Sí admito que fui querido, admirado y respetado, y aún hoy me lo demuestran" dijo a la revista "Superfútbol". A los 31 años decidió colgar los botines. En lo que respecta a la Selección, Marzolini defendió la camiseta "albiceleste" en los Mundiales Chile 1962 e Inglaterra 1966. Por otra parte, dirigió All Boys, Boca (equipo que consagró campeón del Metropolitano 1981) y Banfield. Falleció en el año 2020 en Buenos Aires.



SE LANZA "BRIGHTEST BLUE" Un día como hoy en el año 2020, Ellie Goulding lanzaba su cuarto álbum "Brightest Blue". Producido por Jonny Coffer junto a Jamie Scott y Jason Evigan e integrado por canciones compuestas por la cantante británica con Joseph Kearns, el disco está dividido en 2 partes (en la primera refleja su vulnerabilidad y sus inseguridades mientras que en la segunda su confianza y su valentía): "Me debía a mí misma mostrarle a la gente ambos lados de mí". Entre las canciones se encuentran "Power", "Love I´m given", "Close to me" y "Worry about me".



