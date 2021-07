Norovirus, el que llega después del coronavirus; qué es y cuáles son sus síntomas

El norovirus es conocido como el virus de los vómitos de invierno y sus principales síntomas incluyen diarrea y vómitos repentinos. Además de ser muy contagioso, la Salud Pública de Inglaterra (PHE por sus iniciales en inglés) informó que en aquel país los casos están aumentando fuera de temporada. En las últimas cinco semanas, se registraron 154 brotes de norovirus a diferencia del promedio de 53 que se registró en el mismo período de los cinco años anteriores. Los casos tuvieron lugar en guarderías y centros educativos ante la disminución de restricciones por el coronavirus en esos lugares. "El norovirus se mantuvo en niveles más bajos de lo normal durante la pandemia del Covid con menos oportunidades de propagarse entre las personas de la comunidad, pero a medida que las restricciones fueron disminuyendo, registramos un aumento en los casos", señaló Saheer Gharbia (profesor de PHE). El dato a tener en cuenta es que las personas portadoras de norovirus pueden eliminar miles de millones de partículas del virus. Es decir, que solo se necesitan unas pocas de estas partículas de virus para infectar a otras personas. El contacto directo entra las personas o las superficies contaminadas son los focos de contagio. Los médicos indican que se trata con reposo y mucho líquido para evitar un cuadro de deshidratación. A pesar de ser extremadamente desagradable, por lo general desaparece en unos dos días. Para evitar el contagio las principales recomendaciones son: lavarse las manos con frecuencia, utilizando agua tibia y jabón. A diferencia de lo que ocurre con el coronavirus, el alcohol al 70% no mata al virus. Lo ideal, es utilizar lavandina con agua caliente para desinfectar superficies contaminadas, como inodoros y canillas. La persona que está enferma no debería cocinar y ni manipular comidas para otras personas hasta 48 horas después de que los síntomas hayan desaparecido. Por último, se recomienda lavar la ropa, toallas y sábanas que utilizó con detergente y a 60º C.



Norovirus, el que llega después del coronavirus; qué es y cuáles son sus síntomas

