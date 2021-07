Débora Belén Cozzarin

La Atrofia Vulvovaginal es el adelgazamiento, resequedad e inflamación de las paredes vaginales que ocurre como consecuencia de la falta de estrógenos (hormona femenina) Conduce a la aparición de diversos signos y síntomas con impacto significativo en la salud mental, física y sexual de la mujer. Esta falta de estrógenos se da sobre todo en la etapa de la menopausia, pero también puede verse en pacientes jóvenes con deficiencia transitoria o permanente de la función ovárica, ooforectomía quirúrgica, tratamiento con fármacos antiestrogénicos (como algunos que se dan en el Cáncer de Mama) De forma fisiológica puede aparecer durante el postparto o la lactancia. El cambio de terminología en el 2013 propuesto a Síndrome Genitourinario de la Menopausia (SGM) comprende síntomas genitales (sequedad vulvovaginal, ardor, quemazón, prurito, irritación, sangrado), como síntomas sexuales (dispareunia la más frecuente que es el dolor en la relación sexual) e incluye a los síntomas urinarios (disuria, frecuencia, urgencia, infección urinaria recurrentes) La Sequedad Vaginal es el síntoma principal del SGM y el síntoma más molesto para la paciente. Sin embargo, a pesar de las molestias y el deterioro de la calidad de vida que ocasiona el SGM está infradiagnosticado e infratratado, muchas veces porque el especialista no aborda el tema, por otro lado, porque las pacientes desconocen el SGM, consideran a la sequedad vaginal como parte del fenómeno de envejecimiento, que es normal tenerla y tolerarla, que es irreversible, desconociendo su tratamiento, o a veces sienten pudor de hablar del tema. Síntomas de Atrofia Vulvovaginal: Sequedad - Infecciones Urinarias - Frecuencia Urinaria - Secreciones Malolientes - Prurito - Disconfort - Dispareunia - Sangrado. El deterioro de la Salud Vaginal no es un problema menor, ni de pocas mujeres, según las cifras de su prevalencia, condiciona un tremendo impacto en la calidad de vida de la mujer que lo padece. Tratamiento: los Hidratantes y Lubricantes vaginales son de primera línea terapéutica para el SGM con síntomas vaginales leves, también recomendados en mujeres con uso limitado a estrógenos locales. Los Estrógenos Locales son sumamente eficaces para el control de los síntomas del SGM moderado a intenso. La Sociedad Internacional de Menopausia (IMS) y la Sociedad Norteamericana de Menopausia (NAMS) recomiendan los Estrógenos Locales como primera línea de tratamiento, siendo eficaz y seguro, por lo que no requiere controles periódicos de grosor endometrial ni oposición con gestágenos. Se presentan en cremas, óvulos, comprimidos y anillos vaginales (anillo no disponible en Argentina). En la actualidad, la mayoría de las mujeres vivirá más de un tercio de su vida en la menopausia, esperando mantener su buena salud y calidad de vida en esas décadas, por lo que es de suma importancia tener en cuenta la salud sexual y el bienestar. La indicación del tratamiento adecuado del SGM moderado a severo en el momento oportuno, ayudará a cumplir con este importante deseo. Por eso no dudes en consultarnos en Centro Médico Rawson que estamos para ayudarte, sobre todo, escuchar y acompañar en ésta y todas las etapas de la Mujer. Dra. Débora Belén Cozzarin. Especialista en Ginecología y Obstetricia (M.N.: 163715 / M.P.: 59438) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

NotiCMR:

Atrofia vulvovaginal; no es un problema menor

Por Dra. Débora Belén Cozzarin

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: