El Auriazul concentrará de cara al partido del domingo. "Queremos estar tranquilos y poder descansar un poquito más", explicó el DT Gastón Dearmas. A tres fechas del final del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo es único líder, con tres puntos de ventaja sobre su escolta Muñiz y con cuatro sobre el tercero, Defensores de Cambaceres. Una situación que ha despertado grandes expectativas en el barrio Don Francisco y que ha llevado a la institución a doblegar esfuerzos para tratar de encarar de la mejor manera posible esta recta final del campeonato. Por ello, el plantel Auriazul estará viajando hoy hacia Rosario, donde mañana desde las 15.00 horas estará enfrentado a Argentino en el estadio José Martín Olaeta. Por la mañana, los jugadores realizarán su último entrenamiento previo al encuentro y, posteriormente, compartirán un almuerzo. Después llegará el momento de emprender viaje hacia tierras santafesinas, donde los convocados quedarán concentrados a la espera del duelo del domingo. "Queremos estar tranquilos y poder descansar un poquito más", explicó al respecto el entrenador Gastón Dearmas, quien esta semana volvió a la presencialidad tras dejar atrás un doble protocolo por coronavirus (primero fue contacto estrecho de un caso positivo y luego dio positivo). "Después de tantos días encerrados en casa, estoy muy contento de poder volver a compartir el día a día con el plantel y el cuerpo técnico", señaló en ese sentido en diálogo con LAD. Y su regreso será en un partido clave que se dará dentro de una fecha clave: es que Defensores de Cambaceres y Muñiz estarán jugando también el domingo y también desde las 15.00 horas, pero en Ensenada. Antes, este sábado, la novena fecha de este Torneo Apertura se pondrá en marcha con dos partidos: Centro Español vs Dep. Paraguayo (Diego Torres) y Liniers vs Sportivo Barracas (Néstor Barrios). Mañana domingo, lo dicho, será el turno de Defensores de Cambaceres vs Muñiz (Rodrigo Villalba) y Argentino (R) vs Puerto Nuevo (Guido Mascheroni). Mientras el lunes se cerrará la programación con Central Ballester vs Juventud Unida (Nicolás Mastroieni) y Yupanqui vs Lugano (Matías Bignoli).

GASTON DEARMAS SE REINTEGRÓ AL TRABAJO DIARIO DEL PLANTEL TRAS SUPERAR EL COVID (FOTO: MARCELA LUNA).



Primera D:

Puerto Nuevo viaja hoy rumbo a Rosario

