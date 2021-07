EMPATÓ BOCA En el partido inaugural del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, Boca Juniors igualó anoche 1-1 como visitante frente a Unión de Santa Fe. Para este compromiso, Miguel Ángel Russo dispuso una formación alternativa, pensando en cuidar a sus titulares para la revancha de Copa Libertadores frente a Atletico Mineiro (por ejemplo, debutó el juvenil Valentín Barco, de apenas 16 años). Igualmente, el Xeneize se puso en ventaja a los 9 minutos con tanto de Agustín Obando, aunque finalmente, el Tantegue llegó al empate a los 36 del ST con un cabezazo de Facundo "Cuqui" Márquez. En el otro encuentro de este viernes, Estudiantes de La Plata goleó 3-0 como visitante a Sarmiento de Junín con goles de Francisco Apaolaza (2) y el uruguayo Manuel Castro.



SIGUE LA PRIMERA Este sábado continuará la primera fecha del Campeonato 2021 de la LPF. El partido más atractivo en la previa se jugará desde las 20.15, aunque tanto Vélez Sarsfield como Racing Club presentarían formaciones alternativas, pensando en cuidar titulares para las revanchas de los Octavos de Final de Copa Libertadores. Hoy también jugarán: Aldosivi vs Patronato (13.30), Newells vs Talleres (15.45), Lanús vs Atlético Tucumán (15.45) y Gimnasia de La Plata vs Platense (18.00). En tanto, mañana domingo lo harán: Huracán vs Defensa y Justicia (13.30), Arsenal vs San Lorenzo (15.45), River Plate vs Colón (18.00) e Independiente vs Argentinos (20.15). Y el lunes cerrarán: Central Córdoba vs Banfield (18.00) y Godoy Cruz vs Rosario Central (20.15). ENTRE MIAMI Y BARCELONA Casi al mismo tiempo que arribó a Miami para descansar tras su participación en la Copa América, se conoció que Lionel Messi tendría todo acordado con Barcelona para renovar su vínculo por cinco años con el club catalán. Según informó el diario Sport, el argentino habría aceptado una rebaja del 50% de su salario, comprendiendo la difícil situación económica que atraviesa el Blaugrana. B METRO: CLAUSURA Una semana después de que Colegiales se consagre campeón del Torneo Apertura, la Primera B Metropolitana estará comenzando el Torneo Clausura. Hoy, por la primera fecha se medirán: Deportivo Merlo vs Comunicaciones, J.J. Urquiza vs Colegiales, San Miguel vs UAI Urquiza, Cañuelas vs Villa San Carlos, Acassuso vs Defensores Unidos, Sacachispas vs Fénix y Argentino de Quilmes vs Los Andes. Mañana cierran Flandria vs Deportivo Armenio. SE DEFINE LA C Este sábado comienza la 19ª y última fecha del Torneo Apertura de la Primera C y hoy mismo se definirá al campeón. A Dock Sud (35 puntos), que recibe a Ituzaingo, le alcanza con un empate para festejar. En tanto, Central Córdoba (32) necesita una derrota del Docke y vencer a Victoriano Arenas en Valentín Alsina. Además, también juegan Luján vs El Porvenir, pero sin chances. SE RETIRÓ EZE GARAY El defensor Ezequiel Garay, integrante del Seleccionado Argentino que se consagró subcampeón en el Mundial "Brasil 2014", anunció ayer su retiro de la actividad profesional. Lo hizo mediante una carta que publicó en sus redes sociales y en la que explicó que lleva tres años sin poder superar "un problema de coxastrosis por alteración del cartílago de la cadera". Así, el jugador de 34 años (que también fue campeón mundial Sub 20 en Holanda 2005 y campeón olímpico en Beijing 2008) le pone fin a una carrera que inició en Newells y que luego prosiguió en Racing de Santander, Real Madrid, Benfica de Portugal, Zenit de San Petersburgo y Valencia de España.

