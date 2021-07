P U B L I C





Por la tercera fecha de la División de Honor, el Tricolor busca su primera victoria en el campeonato. El partido se jugará desde las 19.00 en el gimnasio de Chiclana 209. Por la tercera fecha del Campeonato 2021 de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), Ciudad de Campana estará recibiendo hoy la visita de Boca Juniors. El partido, correspondiente a la tercera fecha de la Zona B, se disputará desde las 19.00 horas en el gimnasio de la calle Chiclana 209. Para el Tricolor será la oportunidad de conseguir sus primeros puntos en el certamen: en el debut cayó 3-1 como visitante frente a Municipalidad de Lomas de Zamora, mientras en la segunda fecha perdió 3-0 ante Ferro Carril Oeste, también como visitante. En estas primeras fechas, Hernán Carneri ha tenido problemas para disponer del equipo planificado en la previa al torneo. No pudo contar con Moisés Alicastro (finalmente no fue habilitado) ni con el capitán Mauricio Viller, mientras los hermanos Santiago y Gonzalo Aulisi estuvieron en el debut, pero no así en la segunda fecha. Por su parte, Boca Juniors superó 3-2 como visitante a Náutico Hacoaj en su primera presentación, pero luego cayó 3-1 como local frente a Municipalidad de Lomas de Zamora. Esta tercera fecha de la Zona B comenzó anoche, cuando Ferro Carril Oeste superó 3-0 como visitante a Náutico Hacoaj para estirar su arranque perfecto (suma 9 puntos y es líder). Hoy buscará imitarlo Municipalidad de Lomas de Zamora, que recibirá a Defensores de Banfield. En tanto, por la Zona A hoy jugarán: Ciudad de Buenos Aires vs San Lorenzo y Universidad de Buenos Aires vs Vélez Sarsfield.

EL TRICOLOR CAYÓ ANTE LOMAS EN EL DEBUT Y LUEGO FRENTE A FERRO EN LA SEGUNDA FECHA.



Vóley:

Ciudad de Campana recibe hoy a Boca Juniors

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: