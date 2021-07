» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 18/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

El campanense culminó en la 3ª ubicación por detrás de Julián Santero y Agustín Canapino. Hoy, desde las 11.50, se disputará la final en el autódromo Ciudad de Paraná. El inicio de la sexta fecha de la Temporada 2021 del Súper TC2000 volvió a poner al campanense Matías Milla en un lugar de mucho protagonismo dentro de la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. El piloto de nuestra ciudad culminó la carrera clasificatoria en la 3ª colocación, después de haber estado al frente durante la primera mitad de la prueba. El representante del Renault Castrol Sport Team tuvo la posición de privilegio en el arranque: había sido 7º en la clasificación y como no penalizaba por estar en el octavo puesto del campeonato, contó con esa ventaja. Sin embargo, promediando el sprint se le vino el Toyota Corolla de Julián Santero (el mejor de la clasificación) y no pudo contenerlo. Y sobre el cierre, tras un relanzamiento, también fue superado por Agustín Canapino (Chevrolet Cruze). "Dos rivales súper difíciles, expertos en esta pista, que tenían más velocidad que yo, por lo que me costó defenderme", señaló Milla al respecto tras la carrera. "Pero me voy contento con este resultado parcial. El domingo apuntaremos a llegar y a sumar buenos puntos", agregó en diálogo con Carburando. El campanense también destacó el trabajo de todo el Renault Castrol Sport Team: "(En la clasificación) tuvimos cuatro autos en las primeras ocho posiciones en 4 décimas de diferencia. Eso cuesta un montón en el automovilismo". Igualmente, los autos de Santero (que había largado 5º) y Canapino (que partió del 9º lugar) mostraron ser superiores. Y esa distancia intentará achicar hoy el Renault Fluence #8 durante la Final de este "Gran Premio Carlos Alberto Reutemann" que se pondrá en marcha a las 11.50 y que está pautada a 40 minutos más una vuelta (transmiten Canal 13 y TyC Sports). Por detrás de Santero, Canapino y Milla estarán largando Fabián Yannantuoni, Juan José Garriz, Facundo Ardusso (nuevo líder del campeonato), Bernardo Llaver, Juan Ángel Rosso, Tomás Cingolani y Matías Rossi (el ahora escolta del campeonato se retrasó por la pinchadura de un neumático).

