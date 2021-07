» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 18/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Villa Dálmine tuvo las oportunidades para ganarlo, pero volvió a perder















Cayó 1-0 como visitante ante Barracas Central después de un segundo tiempo en el que desperdició chances clarísimas de gol. Y a cinco minutos del final, en una desatención en un córner, se quedó con las manos vacías. El próximo sábado inicia la segunda rueda en Mendoza. Cuando parecía que la primera rueda ya lo había noqueado irremediablemente, Villa Dálmine sufrió ayer otro golpe. Y uno muy duro. Es que, a lo largo de estos 17 partidos, el conjunto de nuestra ciudad nunca tuvo situaciones tan claras para ganar. Ni siquiera ante Deportivo Morón, único triunfo hasta el momento. Sin embargo, no solo no ganó, sino que volvió a quedarse con las manos vacías: perdió 1-0 con Barracas Central y cosechó su tercera derrota consecutiva. Un resultado que lo condenó a la lona, al último puesto de la Zona B de esta Primera Nacional. Después de haber tenido una floja primera media hora de juego en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, los dirigidos por Marcelo Franchini empezaron a imponer su plan táctico y, sin brillar (ni mucho menos), pasaron a dominar el trámite del encuentro y a generar aproximaciones de riesgo. Una tendencia que se acentuó en el complemento, cuando ya no solo tuvo aproximaciones, sino oportunidades claras de gol. Y a los 38 minutos llegó el momento culmine, cuando a Sergio Sosa le quedó servido el balón para empujar al fondo de la red y terminó ejecutando erróneamente: la pelota picó, dio en el travesaño y se fue. Dos minutos después, la máxima futbolera sumó un nuevo ejemplo: los goles que no se hacen en un arco, se sufren en el otro. Así, este encumbrando Barracas Central se quedó con un triunfo que no mereció y que solo se explica por el depresivo momento que atraviesa el Violeta. Cuesta encontrar otra explicación que no sea la anímica: esa insoportable sensación de pensar que nada va a salir bien. Porque la chance que desperdició Sosa no fue por esa (marcada) falta de jerarquía que tanto se le reclama al plantel: su definición fue propia de alguien que está pensando más en sacarse la mufa de encima que en comprender la simpleza de lo que tiene por delante. Y por ahí anda este Villa Dálmine: sin confianza, luchando más contra sus limitaciones que contra los rivales. Se terminó así una primera rueda para el olvido. El inicio de la segunda debe ser un quiebre para este equipo, que podrá contar con nuevos recursos (ver aparte), reconfigurarse tácticamente y sumar variantes. La primera parada de esta segunda parte del trayecto será frente a Independiente Rivadavia, en Mendoza, a donde, además de los nuevos refuerzos, deberá llevar otro semblante. Más confianza y más optimismo. Porque, a pesar de las limitaciones, ganar no es imposible. Quedó demostrado ayer. EL PARTIDO Para este compromiso, Franchini sostuvo el 4-4-2, con Cajes compartiendo el frente de ataque junto a Gagliardi y con la novedad del ingreso de Martiré (por Larrea) como mediocampista abierto por derecha. Y la propuesta fue al orden, tratando de achicar espacios hacia atrás, para luego tratar de salir rápido por las bandas, con los pivoteos de Gagliardi. Pero esto se le complicó porque, salvo Moyano (que retrocedía mucho), no tuvo hombre de corte y terminaba recuperando muy cerca del área. Y con viento en contra se le hacía difícil salir de su propio campo. Encima, la salida no era clara porque Barracas Central avanzaba con mucha gente que quedaba lista para presionar en terreno ajeno. Entonces, el local fue ganando en confianza desde el protagonismo y la tenencia del balón (con Tapia y Vázquez como conductores), haciendo ancha la cancha con los laterales (Paz y Romero) y aprovechando el desequilibrio que generaba Colitto por derecha, a pierna cambiada. Igualmente, no logró generarle situaciones claras de gol a Bilbao, quien solo tuvo trabajo real a los 9 minutos para manotear al córner un tiro libre de Tapia desde el sector izquierdo que se le metía contra el segundo palo. Después, lo mejor del conjunto de De Paoli fue hacia los 30 minutos, cuando logró desequilibrar por los costados y presionar con varios centros que el fondo Violeta tuvo dificultades para despejar dentro del área. El trámite cambió luego de una acción en la que Bersano se desprendió de contra por izquierda y remató alto cuando pisó el área de Monllor. A partir de ese momento, el equipo de nuestra ciudad pudo dividir más el balón en la mitad de la cancha y, entonces, los ataques directos que buscaba por las bandas salieron con mayor naturalidad, más allá que Martiré nunca pudo convertirse en amenaza por derecha. A los 38 fue Rizzi el que trepó por izquierda y lanzó un centro bajo que Bersano conectó desde buena posición dentro del área, aunque su remate cruzado salió anche. Y en los minutos finales, también los juveniles Cajes y Martiré probaron al arco de Monllor desde diferentes posiciones, sin éxito, pero confirmando que Villa Dálmine había mejorado y que estaba logrando avanzar en campo ajeno y llegar a situaciones de remate. Para la segunda parte, el Guapo sumó un hombre de ataque (Stable) y retiró un defensor (Imperiale). Así perdió claridad y, entonces, el trámite se mantuvo como en el final del primer tiempo. Incluso, los dirigidos por Franchini contaron ahora con viento a favor y siguieron sumando aproximaciones de riesgo con ataques directo, sustentados también en una buena actuación de Moyano. A los 10, Gagliardi cabeceó un centro de Rizzi y por milímetros no llegó Cajes a empujar el balón contra un palo. Situación similar se dio a los 20: Bersano llegó por izquierda, se metió al área y cruzó un remate (imperfecto) que se fue pegado al palo al mismo tiempo que el ingresado Sosa se deslizó y no alcanzó a desviar. Y a los 23, tras una pifia de Arce, el "Colo" quedó solo de frente a Monllor, pero remató al cuerpo del arquero. No la pasaba bien Barracas, que perdió el dominio del juego y que, cuando lograba avanzar (especialmente por su derecha), fallaba en los metros finales y no podía generar situaciones de gol. Por ello, Bilbao solo trabajó en otro tiro libre de Tapia, a los 27, arrojándose contra su palo izquierdo. Fue apenas una pausa en el concierto de avances que tuvo el Violeta para abrir el marcador. Porque dos minutos después, Sosa cabeceó desviado desde buena posición. Y sobre los 38, el Colo confirmaría que no era su tarde: Franzoni remató cruzado de media vuelta desde el borde del área y Monllor dejó un rebote corto que le quedó servido en la puerta del área chica y sin oposición. Sin embargo, Sosa se cegó, quiso definir con fuerza en vez de tocar con suavidad y la pelota picó, pegó en el travesaño y salió. Después de esa oportunidad desaprovechada no quedaban dudas: Villa Dálmine iba a cerrar la primera rueda sin convertir goles en condición de visitante. Lo que no se sabía por entonces era que la iba a despedir con una nueva derrota: a los 40 marcó mal en un córner, por lo que Colitto recibió solo en el vértice del área y desde allí sirvió el centro para que Paz convierta de cabeza en el segundo palo. Fue un golpe más a esta pobre campaña del equipo. Quizás, el más inmerecido de estos 17 partidos. Pero cuando la mano viene torcida…

LA INMEJORABLE OPORTUNIDAD QUE PERDIÓ SOSA A LOS 38 DEL ST, CUANDO EL PARTIDO TODAVÍA ESTABA 0-0. SÍNTESIS DEL PARTIDO BARRACAS CENTRAL (1): Mariano Monllor; Jonathan Rivero, Andrés Imperiale, Fernando González, Gonzalo Paz; Lucas Colitto, Carlos Arce, Dylan Glaby, Juan Manuel Vázquez; Iván Tapia y Germán Estigarribia. DT: Rodolfo De Paoli. SUPLENTES: Maximiliano Gagliardo, Daniel Martínez, Matías Acuña, Enzo Ybáñez, Maximiliano Puig, Isaac Suárez, Mauro Albertengo, Leonel Buter y Facundo Stable. VILLA DÁLMINE (0): Emanuel Bilbao; Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero, Facundo Rizzi; Gastón Martiré, Santiago Moyano, Germán Díaz, Fernando Bersano; Lucas Cajes y Alejandro Gagliardi. DT: Marcelo Franchini. SUPLENTES: Lucas Bruera, Jeremías Kruger, Carlos Freixa, Agustín Stancato, Franco Costantino, Valentín Albano, Leandro Larrea, Juan Cruz Franzoni y Sergio Sosa. GOLES: ST 40m Gonzalo Paz (BC). CAMBIOS: ST Stable x Imperiale (BC); 18m Sosa x Gagliardi (VD) y Franzoni x Cajes (VD); 20m Albertengo x Vázquez (BC) y Butter x Rivero (BC); 31m Costantino x Martiré (VD) y Larrea x Bersano (VD); 42m Puig x Estigarribia (BC); y 49m Ybáñez x Colitto (BC). AMONESTADOS: Monllor (BC); Franzoni (VD). CANCHA: Barracas Central. ÁRBITRO: Mario Ejarque.

VILLA DÁLMINE COSECHÓ SU TERCERA DERROTA EN FILA Y CERRÓ LA PRIMERA RUEDA EN LA ÚLTIMA POSICIÓN.





RIZZI FUE IMPORTANTE COMO SALIDA POR IZQUIERDA. EN DEFENSA SUFRIÓ CON COLITTO Y CUANDO BARRACAS VOLCÓ MUCHA GENTE SOBRE SU SECTOR.





A PESAR DE LAS NUMEROSAS CHANCES DEL VIOLETA, GAGLIARDI NO TUVO NINGUNA CLARA. SU JUEGO TERMINA PASANDO MÁS POR EL SACRIFICIO QUE POR EL ÁREA. REGRESA FRANCISCO NOUET Además, también se acerca un extremo por derecha. En las últimas horas, Villa Dálmine avanzó camino a reforzar su plantel para la segunda rueda de este Campeonato 2021 de la Primera Nacional. Por un lado, confirmó el regreso del sampedrino Francisco Nouet, el jugador de 23 años que estaba a préstamo en Flandria desde 2019. "Pancho" se formó en las divisiones juveniles del Violeta y debutó en Primera durante el primer ciclo de Felipe De la Riva (temporada 2017/18). Se desempeña como extremo izquierdo o delantero, por lo que será una opción en la posición que últimamente viene ocupando Fernando Bersano. Su regreso, que cuenta con el visto bueno de Marcelo Franchini, necesitó de la rescisión del préstamo con Flandria y, como su pase le pertenece a Villa Dálmine, no ocupará plaza de refuerzo. Así, el DT ya cuenta con tres caras nuevas, dado que los mediocampistas Emiliano Agüero y Ezequiel D´Angelo ya se encuentran entrenando con el plantel desde hace dos semanas. Y como Nouet no cuenta como refuerzo, el entrenador todavía tendrá la oportunidad de hacer otras dos incorporaciones. Por un lado, pretende un extremo por derecha y el apuntado es Lautaro Díaz, jugador de Estudiantes de Buenos Aires (ayer ingresó en el ST ante Nueva Chicago), con quien ya está avanzada la negociación. Incluso, en Mitre y Puccini se ilusionan con que mañana firme su vínculo y ya comience a entrenar con el plantel. Laotra incorporación que espera Franchini es un centrodelantero. En la semana se cayó la llegada de Marcos Godoy (Colegiales), pero igualmente la dirigencia sigue a la búsqueda de una opción que le dé mayor poder de gol a un equipo que ayer mostró claras deficiencias en ese sentido. BARRACAS SE LE ARRIMÓ A GÜEMES Con su victoria sobre Villa Dálmine de ayer, Barracas Central llegó a los 28 puntos y quedó a dos puntos de Güemes (SdE), único líder de la Zona B, que hoy visitará a Deportivo Morón desde las 15.10 (transmite TyC Sports). Ayer, por esta misma Zona B, también jugaron: Gimnasia (J) 1-3 Defensores de Belgrano, Tristán Suárez 2-1 Santamarina, All Boys 3-0 Guillermo Brown (PM) e Independiente Rivadavia 1-1 San Martín (SJ). Hoy domingo se enfrentan también: Atlético de Rafaela vs Brown (A) y Ferro Carril Oeste vs Almagro. Y mañana se cierra la primera rueda con Instituto vs San Telmo. En tanto, por la Zona B, ayer se disputo un solo encuentro: Estudiantes (BA) 1-1 Nueva Chicago. Hoy domingo se enfrentan: Mitre (SdE) vs Chacarita y Agropecuario vs Deportivo Riestra. Y para mañana lunes quedan tres cotejos muy atractivos: Quilmes vs Belgrano, Deportivo Maipú vs Gimnasia (M) y Tigre vs San Martín (T).

