La concejal de Juntos por el Cambio Karina Sala lamentó el uso político que está haciendo La Cámpora con la campaña de vacunación contra el Covid-19. La concejal de Juntos por el Cambio Karina Sala lamentó el uso político que está haciendo La Cámpora con la campaña de vacunación contra el Covid-19. En este sentido, la edil aseguró que "al concejal Romano claramente solo le preocupan las próximas elecciones y no que los vecinos estén vacunados, esta campaña es claramente la última carta que le queda al kirchnerismo para ver si puede ganar las elecciones". "Lamentablemente, su única preocupación es buscar posicionamiento electoral, sin preocuparse ni ocuparse de los abuelitos y pacientes de riesgo que aún esperan la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19", sostuvo. Además, Sala sostuvo que "Romano debería darles explicación a los vecinos sobre los más de 100 mil muertos por Covid-19, del crecimiento de la pobreza y la inflación. No hablan de estos temas porque gestionan mal y no tienen un plan para afrontar la pandemia ni una estrategia económica". "Hoy en Argentina tenemos mucha más pobreza y muchos fallecidos por el Coronavirus, eso refleja que el Gobierno fracasó y lamentablemente no se ve un cambio de rumbo que permita recuperarnos de esta crisis sanitaria, económica y social", concluyó la concejal.

La concejal Sala lamentó que Romano esté atento en la campaña y no en los vecinos.



Karina Sala:

"A Romano solo le preocupan las próximas elecciones y no los vecinos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: