La concejal de Juntos por el Cambio presentó un proyecto en el HCD que le solicita a la Subsecretaría de Transporte bonaerense, un informe por los cuales no los entregaron y pidió que los envíe de forma urgente. En enero, la Dirección de Discapacidad del Municipio gestionó ante el Gobierno Provincial, 120 Pases Libres Multimodales de distintas personas con discapacidad, pero aún no llegaron. Motorizada por esta problemática, la concejal de Juntos por el Cambio, Romina Buzzini, presentó en el Concejo Deliberante, un proyecto de resolución que le solicita a la Subsecretaría de Transporte bonaerense, un informe por los cuales no fueron entregados y pidió que se envíen a Campana de forma urgente. Este pase es una credencial emitida por la Provincia, que se utiliza como único instrumento de acceso a la gratuidad en el transporte público, para todas las personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera para trasplante, acreditando su condición mediante la convalidación de su credencial INCUCAI/CUCAIBA o con su Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, el trámite se encuentra totalmente descentralizada en los municipios y se gestiona a través de la Dirección de Discapacidad, perteneciente a la Secretaría de Salud, donde el beneficiario presenta la documentación necesaria, para luego ingresar el pedido en una plataforma virtual que luego se aprueba e imprime. "Tanto en el Municipio como en el Concejo, hemos recibido quejas de vecinos que realizaron el trámite en enero, y a la fecha no recibieron su credencial, no pudiendo así hacer uso de este beneficio", enfatizó Buzzini. Para concluir, la concejal sostuvo que "los vecinos necesitan este pase con suma urgencia, ya que se trata de un derecho que tienen las personas con discapacidad".

Buzzini cuestionó la demora de la Provincia en otorgar los Pases Libres Multimodales a personas con discapacidad

