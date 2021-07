"A pesar de ser reconocido internacionalmente y estar consagrado en su ámbito profesional, tomó la decisión de encabezar no solo la lista de Diputados Nacionales en las PASO próximas, sino también de revitalizar el radicalismo", expresó el dirigente de UCR-Evolución. En relación al lanzamiento de la precandidatura a diputado nacional de Facundo Manes, el concejal (MC) Alejandro Deppeler nos comentaba que "Manes no es un desconocido para la UCR, su militancia juvenil fué dejando paso a su responsabilidad como médico primero y neuro científico después". Por otra parte, destaca el compromiso del médico nacido en el interior bonaerense argumentando que "a pesar de ser reconocido internacionalmente y estar consagrado en su ámbito profesional, tomó la decisión de encabezar no solo la lista de Diputados Nacionales en las PASO próximas, sino también de revitalizar el radicalismo, con frescura, capacidad y acompañado de un partido que desde la irrupción de Martín Lousteau quiere volver a ser protagonista central en toda la Argentina". Finalmente hace un llamado a los radicales de Campana expresando que "el compromiso de Facundo Manes en Provincia hay que acompañarlo y fortalecerlo desde los 135 distritos. Acá estamos decididos a empujar la reconstrucción partidaria para hacer un mejor JUNTOS (nueva denominación de Juntos por el Cambio).



Facundo Manes junto a Alejandro Deppeler.



Alejandro Deppeler:

"Hay que acompañar y fortalecer el compromiso de Facundo Manes con la provincia y el partido"

