Adriana Pozzi

Juan Bautista Alberdi fue considerado uno de los librepensadores más influyentes del siglo XIX y el máximo representante del liberalismo hispanoamericano por su grado de incursión e influencia en la política económica y jurídica de nuestra nación. Fue jurista, abogado, político, economista, diplomático, pacifista, escritor, músico argentino y autor intelectual de la Constitución Argentina sancionada por una Convención Constituyente reunida en Santa Fe y promulgada el 1º de mayo de 1853 por Justo José de Urquiza. En ella se proclamaron las libertades individuales de comercio, de opinión, de imprenta, de enseñanza, de asociación, la abolición de la esclavitud, el derecho universal al voto secreto y popular para elegir procuradores, gobernadores, senadores, representantes y magistrados. Asimismo, esta nueva Carta Magna, estableció la forma de gobierno representativa, republicana y federal, más la división de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Fijó los derechos personales y las garantías y adoptó la religión católica como la religión oficial del Estado. Con la llegada de los gobiernos peronistas, se profundizaron varias problemáticas. El ejemplo claro, es la desaparición de la niña Guadalupe, un mes de búsquedas y seis allanamientos, sin certeza alguna que aparezca con vida. Muertes de personas para robarles celulares, autos o el caso de robo en un local de la localidad Avellaneda, que ocurrió alrededor de las 13hs del día 13 de julio del corriente año, donde un hombre se hizo pasar por un cliente para luego reducir a las empleadas a punta de pistola y huir con la recaudación. A raíz de las problemáticas que no cesan, se destaca, el abuso indiscriminado de planes sociales para todas aquellas personas de clase baja que tienen dificultad para sostener a sus familias, lo cual corrompe la cultura del trabajo. La diferencia entre clases sociales se profundiza al igual que la grieta entre las clases dirigentes, provocando un gran resentimiento. Asimismo, la clase dirigente, impone su forma de gobierno, como lo hace el kirchnerismo, limitando la libertad de expresión; tal es el caso de aquellos periodistas que fueron amenazados de censura si continuaban informando la pésima gestión que llevaban adelante, como así también, la libertad de circulación en el año 2020 con la excusa de la pandemia y además la poca credibilidad a la hora de manifestar las nuevas medidas sanitarias; los famosos quince días que jamás cesaban y no generó cambio alguno, ya que hoy, superamos las cien mil muertes y estamos dentro de los países con mayor cantidad de fallecidos a causa del covid-19. Al gobierno oficialista, le conviene la ignorancia en el pueblo, porque es la única forma que tienen para manipular. La ausencia de clases presenciales durante el 2020, disminuyó el nivel de aprendizaje y además se ha registrado que muchos niños no tenían acceso al sistema de internet y otros sufrían de distracciones y pérdida de concentración. Los exámenes se transformaron en muchos casos, en trabajos prácticos y las evaluaciones no eran las mismas. Esto generó un gran retraso en el sistema educacional y un gran problema para el futuro de estas generaciones, quienes serán las próximas clases dirigentes. Desde Avanza Campana Avanza Libertad, proponemos, mejorar la ciudad, ayudando a quienes más lo necesitan, sin corromper ni abusar del sistema político, tal como ocurre en la actualidad. La ciudad necesita avanzar y nosotros estamos muy comprometidos para que ocurra.

Parte del equipo de "Avanza Campana" frente al Palacio Municipal.



Adriana Pozzi, dirigente de Avanza Campana Avanza Libertad

Opinión:

Libertad o esclavitud

Por Adriana Pozzi

