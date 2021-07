Soledad Alonso impulsa la implementación de Comisiones Mixtas en Salud y Seguridad en los municipios

"Esta herramienta es fundamental para salvaguardar la salud de los trabajadores y trabajadoras municipales", expuso la diputada provincial, presidenta de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados bonaerense, quien ha presentado en la Cámara un proyecto de declaración de interés legislativo que busca fomentar la adhesión de todas las localidades de la provincia a las CoMiSaSeP. Hace muchos años que fue reglamentada en toda la provincia de Buenos aires, la ley que crea Comisiones Mixtas en Salud y Seguridad en el empleo Público (CoMiSaSeP), una herramienta que tiene a su cargo el tratamiento de las políticas públicas vinculadas a las condiciones y medio ambiente del empleo público, a través de capacitaciones y recomendaciones elaboradas por consenso entre los representantes del Poder Ejecutivo y de los Sindicatos estatales. "Esta ley existe hace más de 10 años, pero luego de estudiar en profundidad el estado actual de su implementación en la provincia, me di cuenta que muchos de los 135 municipios bonaerenses aún no han adherido, y es una omisión gravísima", aseguró la diputada provincial y presidenta de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados bonaerense, Soledad Alonso. "En plena pandemia mundial, su implementación hubiera sido muy beneficiosa, especialmente en municipios donde los partidos de diferentes colores políticos no puedan ponerse de acuerdo en determinados aspectos". "Si esta ley hubiera estado articulada y a sus usos efectuada, el manejo que tienen los estratos municipales durante esta pandemia hubiera sido mucho mejor", argumentó la diputada provincial de nuestra ciudad por el Frente de Todos. La CoMiSaSeP, tiene como objetivo principal la propuesta y posterior impulso para su implementación, de políticas públicas vinculadas a las condiciones y medio ambiente laboral de los trabajadores estatales, atendiendo fundamentalmente las cuestiones referidas a la prevención y protección de la vida y la salud de todas las personas que se desempeñen en las dependencias públicas. "Presenté este proyecto hace poco, después de darme cuenta que muchísimos municipios no habían adherido a la voluntad de sentarse en una mesa a dialogar y poder diseñar políticas públicas que realmente impacten y ayuden a los trabajadores y trabajadoras: de la salud e higiene de trabajo fundamentalmente", sostuvo Alonso. En este sentido, la diputada provincial argumentó que "Estas comisiones mixtas establecidas en salud y trabajo funcionan para fomentar acciones y elaborar proyectos que promuevan un clima permanente de cooperación para contribuir a la prevención de los riesgos ocupacionales y la mejora de las condiciones de trabajo". "Esta herramienta es fundamental para salvaguardar la salud de los trabajadores y trabajadoras" Con respecto al trabajo que viene llevando adelante para concientizar a las jurisdicciones que todavía no han adherido en toda la provincia, Alonso expuso que "en muchos distritos y otros ámbitos del estado la implementación de esta herramienta genera incomodidad". "Especialmente cuando algunos intendentes se creen patrones de estancia, y tratan a los trabajadores municipales como peones, sin tomar reparo en que son ellos quienes realmente llevan adelante el funcionamiento correcto de las actividades que se desarrollan en la comunidad". "Hay mucho para trabajar en este aspecto, y me pareció oportuno poder hacer este proyecto de interés legislativo en la adhesión de los municipios". "Trabajando en conjunto con los concejales y concejalas de cada distrito". "Es fundamental que durante los gobiernos nacionales y populares como el que tenemos en la actualidad, los gremios y el ámbito legislativo se fortalezcan en instrumentos para defender los derechos de los trabajadores, porque después los querrán vulnerar aquellos que representan un modelo político que encara la derecha en nuestro país", enfatizó Soledad Alonso. En nuestra ciudad, la relación del titular del ejecutivo de Campana con los trabajadores municipales se ha tensado en los últimos días tras las denuncias que los últimos han hecho públicas, indicando que desde la Dirección de Recursos Humanos del Municipio se les exige vacunarse fuera del horario de trabajo, limitando el acceso a la vacunación por parte de los empleados. Al respecto de la situación en el ámbito local, Soledad Alonso destacó: "Yo no lo entiendo, los intendentes tendrían que tener una comunicación constante y un trato de respeto, comprensión y atención; hasta de amor y cuidado, si se quiere, hacia los trabajadores y trabajadoras. Algo que evidentemente no sucede". "Claramente, Juntos por el Cambio van en contra de sus derechos". La concejala por el Frente de Todos, Romina Carrizo, tomó conocimiento de la iniciativa presentada por la diputada Alonso e inmediatamente elaboró un proyecto de ordenanza para que el municipio de Campana adhiera a la mencionada ley, que fue presentado e ingresó en el orden del día del 15 de julio en el Concejo Deliberante local. Debido a la importancia que tiene para los trabajadores municipales la adhesión a esta ley, la edil local realizó una moción de preferencia para que el proyecto sea tratado en la próxima sesión del día 5 de agosto. El resultado de la votación fue que toda la oposición votó a favor (9 votos) mientras que Cambiemos lo hizo en contra. No es un dato menor que en el Concejo Deliberante Campanense, el Bloque Cambiemos distribuyó el reparto de comisiones a fin de asegurarse tener la mayoría en todas, por lo que reciben dictamen solamente las iniciativas que surgen desde su bloque. "Luego de ese rechazo a la Moción de Preferencia, resta su tratamiento en la Comisión de Legislación, donde esperamos que el oficialismo revise su posición respecto de los derechos de los trabajadores y resuelvan darle despacho favorable para que de una vez por todas el municipio de Campana adhiera a esta ley, tan importante, que articula en defensa y protección de los derechos de los trabajadores", señaló Romina Carrizo. PUNTO POR PUNTO, QUÉ IMPLICA LA COMISASEP La Ley Nº14.226 sobre "Creación y funcionamiento de comisiones mixtas de salud y seguridad en el empleo público" fue sancionada en el año 2011, y las misiones y funciones de dichos Comités se resumen en: - Fomentar acciones de prevención y protección de la vida y la salud de todas las personas que se desempeñen en las dependencias públicas; - Elaborar e impulsar proyectos normativos en materia de salud y seguridad para los trabajadores Públicos; - Desarrollar acciones destinadas a informar y formar a los emplea-dos y funcionarios públicos acerca de los riesgos ocupacionales existentes y las medidas más apropiadas de prevención, control o eliminación de los mismos; - Desarrollar un sistema de información estadístico en materia de salud y seguridad; - Promover un clima de permanente cooperación para contribuir a la prevención de los riesgos ocupacionales y al mejoramiento de las condiciones de trabajo; - Proponer acciones destinadas al fortalecimiento de las Comisiones Jurisdiccionales o Municipales Mixtas de Salud y Seguridad entre otras.

