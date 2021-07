Una década de rock en Ciudad Petardo

Ya está a la venta "CampanaRolla", un apasionado relato de Federico Ferrari y Gustavo Giacobbe sobre la prolífica escena musical de los años 80´s en nuestra ciudad, sus protagonistas y decenas de aventuras por las que vale la pena brindar.

Luego de editar "Gravedad Cero", la historia de "Los Visores", banda que formaron junto a Gabriel Cingolani y Daniel Iglina a fines de los ‘70; Federico Ferrari y Gustavo Giacobbe volvieron a la carga con "CampanaRola". Así, todo junto.

Se trata de un relato en primera persona que propone al lector "un viaje al centro del Rock&Roll campanense y sus alrededores" que arranca en 1979 y finaliza una década después: amplificadores valvulares que revientan, canciones escritas en la estación del tren, y punks antisistema transitando años de dictadura y primavera democrática… en un poco más de 200 páginas aparecen Reactor, Los Pogo, Los Parem, Les Tramphs, Ratas Sexys, Los Mocos, Minustones, Peste Rosa, Demanda Emotiva, Ruido Blanco, Los Cayos, Los Batracios Epilépticos, y siguen las firmas.

"Bienaventurados los que aman la música, los que la sienten, los que toman un instrumento y lo hacen parte de sí mismos, los que eligen formar una banda de rock a no hacer otra cosa, los que nada ni nadie los detiene, sólo sus propios demonios, los que no siguen un rumbo y dan un paso atrás escuchando su corazón y avanzan sin mirar atrás, aunque duela, aunque sangre. Para todos ellos, para los que están, pero especialmente para los que ya no están, va dedicado este libro", señala el prólogo.

Declarado de Interés Legislativo por el Concejo Deliberante de Campana, ya quedan pocos ejemplares de la primera edición de "CampanaRolla" esperando en la librería Byblo’s de Varela y Estrada (sobre la misma vereda de Unelen y a la vuelta de Soko’s).