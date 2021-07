Vacaciones de invierno: autorizan el turismo grupal dentro del país

(Por InfoGEI)- El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, adelantó que el Gobierno autorizará los viajes grupales y consideró que la temporada invernal "será buena" en el contexto de pandemia, durante una conferencia de prensa realizada en Salta. "Seguramente en estas horas o estos días va a haber una decisión administrativa del jefe de Gabinete (Santiago Cafiero), autorizando de vuelta los viajes grupales", anunció Lammens, y agregó Creemos que ésta va a ser una temporada de invierno buena dentro del contexto en el que estamos". "Las estimaciones que tenemos y la información que nos viene llegando desde los distintos centros turísticos, a pesar de que los grandes emisores de turismo interno todavía no comenzaron las vacaciones, es que hay buena ocupación", detalló el ministro. Asimismo, sostuvo que, como ministro de Turismo, el contexto "nos pone en una situación compleja, porque por un lado decimos que el turismo está permitido y por el otro no estamos con planes de estímulo y promoción por la situación sanitaria". "Pero creo que hemos demostrado en el verano que se puede viajar, si se cumplen los protocolos, en los que el sector privado hizo un esfuerzo enorme para adecuarse", agregó. Al respecto, recordó que "tuvimos una temporada de verano donde más de 15 millones de argentinos se movieron por todo el país y los casos de coronavirus entre enero y febrero bajaron". "Las estimaciones que tenemos y la información que nos viene llegando desde los distintos centros turísticos, a pesar de que los grandes emisores de turismo interno todavía no comenzaron las vacaciones, es que hay buena ocupación" También refirió que "desde el Gobierno nacional hemos diseñado una gran cantidad de programas para acompañar al sector, que ha atravesado la crisis más importante de su historia, no solamente en Argentina sino en el mundo". Por otro lado, anticipó que "en pocos días vamos a estar lanzando la segunda etapa del Previaje, un plan que funcionó muy bien en Salta, con más de 500 millones de pesos que se vendieron para prestadores turísticos de la provincia". "Lo vamos a estar lanzando seguramente con el presidente de la Nación (Alberto Fernández) y todos los gobernadores, y es uno de los programas más ambiciosos en términos de reactivación, así que nos tiene a todos entusiasmados", indicó.



Vacaciones de invierno: autorizan el turismo grupal dentro del país

