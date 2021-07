Efemérides del día de la fecha, 18 de Julio

DÍA INTERNACIONAL DE NELSON MANDELA Establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución Nº 64/13 en el año 2009, en este día se conmemora el nacimiento de Nelson Mandela, se reconoce su contribución a la cultura de la paz y la libertad y se promueve el mensaje de que cada persona tiene la responsabilidad y la capacidad de hacer un mundo mejor. Cabe agregar que, en el año 2015, la ONU amplió el alcance de esta efeméride (a través de la Resolución 70/175) agregándole el propósito de promover condiciones de encarcelamiento dignas, valorar el trabajo del personal penitenciario como un servicio social relevante y concientizar sobre el hecho de que los reclusos son parte integrante de la sociedad. En este contexto marcado por la pandemia, el Secretario General de la ONU, António Guterres, dejó el siguiente mensaje: "La pandemia ha puesto de manifiesto la vital importancia de la solidaridad y la unidad entre los seres humanos, valores que Nelson Mandela defendió y ejemplificó en la lucha por la justicia que mantuvo a todo lo largo de su vida". Nelson Rolihlahla Mandela nació en el año 1918 en Mvezo, Sudáfrica. Proveniente de la tribu xhosa, Mandela tuvo que tener un nombre "cristiano" para asistir a la escuela por lo que su maestra lo nombró Nelson a los 7 años. Tras el fallecimiento de su padre, quedó al cuidado de su primo, el jefe Jongintaba, quien lo quiso obligar a casarse con su prima Justice a causa de su expulsión en la Universidad de Fort Hare. Sin embargo, esto no sucedió puesto que los jóvenes huyeron a Johannesburgo, donde Mandela empezó a estudiar abogacía en la Universidad de Witwatersrand. El establecimiento del apartheid (leyes que institucionalizaron la separación de "espacios para blancos y negros") lo impulsó a participar activamente en manifestaciones pacíficas en contra de la segregación racial; esto provocó su arresto y la posterior prohibición de asistir a reuniones públicas. Más adelante, en el año 1964, fue condenado a cadena perpetua bajo el cargo de alta traición; así, Mandela permaneció 27 años en prisión hasta que en el año 1990 fue liberado. Cuatro años después votó por primera vez y fue electo Presidente de Sudáfrica. Falleció el 5 de diciembre del año 2013 en Johannesburgo, Sudáfrica.



ATENTADO A LA AMIA En el año 1994 una Renault Traffic, cargada con explosivos, se estrelló contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) provocando el colapso de la estructura y terminando con la vida de 85 personas e hiriendo a otras 300. Este hecho es uno de los mayores atentados terroristas que sufrió el país y un acontecimiento doloroso que perdura en la memoria de la sociedad. Al igual que el atentado a la Embajada de Israel en el año 1992, en el cual murieron 22 personas y 242 resultaron heridas. El viernes, bajo la consigna "Conectados contra la impunidad", se realizó el acto conmemorativo virtualmente por segundo año consecutivo debido a la pandemia. El sonido de la sirena dio inicio formal al mismo, en el cual se mencionaron los nombres de las 85 víctimas y se compartieron los testimonios de 12 sobrevivientes y 27 familiares de víctimas fatales. El presidente de la mutual, Ariel Eichbaum, expresó: "Se cumplen 27 años de una explosión que todavía nos aturde. De un atentado planificado, organizado y ejecutado por el terrorismo fundamentalista, que marcó la historia de nuestro país para siempre".



SE LANZA "THINK TWICE" Un día como hoy en el año 1994, Celine Dion lanzaba el sencillo "Think twice". Perteneciente al álbum "The colour of my love" (1993) y compuesto por Andy Hill junto a Peter Sinfield, la canción fue una de las más exitosas de la cantante canadiense.



Efemérides del día de la fecha, 18 de Julio

