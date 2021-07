Lucía Cortinovis

Como prometí en la nota del viernes voy a seguir dándoles algunas de las herramientas que nos proporciona la denominada alimentación consciente o 'Mindfuleating. "Comer con conciencia plena" que es el arte del Mindfulness llevado a la nutrición, el arte de comer despacio, de comer con todos los sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído e incluso las sensaciones que proceden de nuestros órganos internos, como por ejemplo el hambre o la saciedad. El hambre es un proceso un poco más complejo de lo que creemos en realidad, según las teorías de Jane Chozen Bays, creadora del o 'Mindfuleating. "Comer con conciencia plena" se pueden contemplar 9 tipos de Hambre: 1. Hambre visual: conocido como "comer con los ojos" .En este caso son los ojos y no el estómago el que nos lleva a comer .Es la presentación, las texturas, los colores, las formas que nos cautivan y nos llevan a comer una comida por su belleza o por el simple hecho de tener un buen recuerdo de esa comida que nos gusta mucho. Muchas veces nos sucede que, aunque estemos satisfechos, esas visiones nos cautivan y nos incentivan a seguir comiendo. 2. Hambre olfativa: se define como el "huele que alimenta". Es aquel que nos impulsa a comer atraídos por el olor que nos recuerda sabores y momentos que están registrados en nuestra memoria. ¿Quién no ha sentido el olor del pan recién horneado y aunque en ese momento nuestro estómago ya esté lleno, sentimos la necesidad de comer un bocado? Muchas veces está relacionado con algún olor que nos recuerda a nuestra infancia o que la asociamos a un momento feliz de nuestra vida, y es exactamente eso que guardamos en la memoria lo que nos llevaría a comer ese alimento, aunque no tuviéramos hambre. 3. El hambre bucal: es el que se relaciona con esta frase "Se me hace agua la boca". Con sólo imaginar el sabor y la textura de un alimento hace que empecemos a salivar. Ese es el hambre bucal, está asociado a otra frase muy conocida para los que nos gusta degustar comidas sabrosas "comer es un placer". El hambre bucal nos impulsa a comer porque necesitamos experimentar un sabor y experimentar placer en nuestra boca. También se relaciona, por ejemplo, cuando estamos inquietos y necesitamos masticar algo, ya que esta sensación de placer en la boca nos ayuda a calmar los nervios. 4. El hambre del tacto: Tocar ciertos alimentos puede también despertar nuestro apetito. En ocasiones e incluso cuando no tenemos hambre, tocamos una medialuna, una pizza, manzana, etc., y tan solo su textura y volumen ya nos produce hambre. Pero, más que hambre, estas son ganas de comer algo que, al tacto, le resulta muy apetitoso 5. El hambre auditivo: es un tipo de hambre que nos impulsa a comer por el sonido del alimento, el crujir del pan recién hecho, o las papas fritas. Este tipo de hambre se sacia con el sonido que se produce al masticar los alimentos. En la próxima nota voy a estar terminado de explicar los tipos de hambre restantes que contemplan la teoría del "Mindfulnesseating": el hambre estomacal, el hambre corporal el hambre mental y el hambre del corazón conociendo y diferenciando cada uno de ellos podremos llegar fácilmente a una alimentación consciente, es decir saber qué, cuánto, cómo y por qué comemos.

¿Qué tipo de hambre tenemos cuando decimos que tenemos hambre? (Parte 2)

Por Lic. Lucía Cortinovis

