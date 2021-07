P U B L I C









"El Señor es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, … Aunque ande en valle de sombra de muerte, …. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová moraré por largos días". (Salmo 23) Dios es nuestro pastor protector y nuestra guía confiable. Por eso los cristianos debemos seguirle y obedecer sus mandamientos. Él es nuestra única esperanza de seguridad y vida eterna. De la misma manera que el Señor es el buen pastor, el gran pastor y el príncipe de los pastores, nosotros somos sus ovejas. Pero no somos animales atemorizados y pasivos, sino seguidores obedientes y sabios. Que siguen al Único que puede guiarnos a los mejores lugares y por los caminos seguros. Cuando Ud. tenga el privilegio de reconocer al buen pastor, no se detenga, ¡Sígalo!! Cuando permitimos que Dios, nuestro gran pastor nos guie, tenemos contentamiento. Y los cuidados que una oveja recibe del pastor, nos hablan de los cuidados del Señor Jesús. Tres veces la oveja (el/la creyente) echa una mirada al futuro. La primera, atraviesa un lugar donde no hay absolutamente nada para ella. Se trata de un desierto donde solo hay aridez, pecado, muerte y enemigos. A pesar de ella no le faltará nada, pues el pastor responde a todas sus necesidades. Junto a él, tiene hierba fresca y agua de reposo, imagen de lo que la Palabra de Dios es para todo aquel que la lee, alimento y refrigerio para el alma. El pastor, calma y anima al alma turbada. La segunda, mira al futuro ve un valle oscurecido por la sobra de la muerte. ¡Que terrible lugar para todo aquel que se expone a enfrentarlo solo! Pero el Señor Jesús venció a la muerte; por tal motivo junto a El no tendremos temor, incluso si sufrimos. Jesús quiere ser nuestro compañero de viaje en este valle, y cerca de él, las sombras y los temores se van. La tercera, mira hacia el futuro, pero su mirada ya no está fija en el desierto ni en las sombras del valle, ahora mira su casa. Para nosotros es una imagen del cielo. ¿Cuáles serán las dificultades de los últimos días de nuestro viaje? Nadie lo sabe, pero estamos seguros que la bondad y la misericordia de Dios, nos acompañaran todos nuestros días, y moraremos eternamente en casa del Padre. Recuerden que solo una persona puede caminar con nosotros a lo largo del valle sombrío de la muerte, y hacernos pasar hacia el otro lado a salvo, el Dios de la Vida, nuestro Pastor (Jesús). La vida es incierta, y por eso debemos buscar la seguridad para transitar en nuestra vida, ¿podrá sorprendernos lo que Dios puede hacer a través de nosotros? "Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis." (Jeremías 29:11). Dios desea encontrar corazones dispuestos y deseosos de ser guiados. ¿Quieres saber más del buen pastor que puede guiarte al mejor camino? Búscalo, contáctate con un cristiano/a, y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de Dios. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Mirta Dappiano Varela 447- Ex-Rivadavia - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El Salmo del Pastor"

Por Mirta Dappiano

