Sanar uno mismo, nos abre la posibilidad de tener una genuina empatía con el que necesita. Tender una mano, y compartir el mensaje que nos ilumina, siempre nos completará en nuestro crecimiento espiritual para alcanzar la paz interior. En ese décimo sexto domingo del Tiempo Ordinario, corresponde la lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34: "Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le comunicaron todo lo que habían hecho y enseñado. 31 Jesús les dijo: - Vengan aparte conmigo. Vamos a descansar un poco en algún lugar solitario. Porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba ni tiempo para comer. 32 Así que subieron a una barca y se dirigieron, ellos solos, a un lugar apartado. 33 Muchos vieron alejarse a Jesús y a los apóstoles y, al advertirlo, vinieron corriendo a pie por la orilla, procedentes de todos aquellos pueblos, y se les adelantaron. 34 Al desembarcar Jesús y ver a toda aquella gente, se compadeció de ellos porque parecían ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles muchas cosas". "El primer versículo - comenta el Padre Rufino Giménez Fines- sirve de enlace con el Evangelio del domingo pasado: los 12 elegidos, luego de haber cumplido con su misión de predicar, convertir, e incluso sanar enfermos, vuelven junto a Jesús, quien tiene un gesto de cuidado tierno para con ellos: ir a un lugar apartado para que descansen, que es a la vez una oportunidad para crecer en la intimidad con Él, fuente y motor de toda la acción que han desarrollado y de la que realizarán". "Aun así -continúa el Párroco de Nuestra Señora del Carmen- son seguidos a pie por una muchedumbre, unas 5 mil personas, lo que habla del poder de convocatoria del Maestro quien se apiada de ellos. La imagen es muy visual: andan como ovejas sin pastor. Y, claro está, son personas bien dispuestas y Jesús se pone a enseñar, adopta la figura de pastor y maestro del pueblo desorientado. Si hacemos memoria, el domingo pasado Jesús hablaba de los 12 de la austeridad. Ahora, nos muestra otra característica: el de la comunión del ministerio con Él. De hecho, el Salmo 22 nos hace reconocer a Cristo como único y verdadero pastor del pueblo de Dios. Este no es un dato menor, más bien fundamental diría. Él es quien nos conduce a todos hacia las verdes praderas, nos guía por el sendero justo, nos acompaña, nos sosiega. Estamos llamados, ya no sólo los judíos, a formar un solo rebaño". "Volviendo a la escena del Evangelio de hoy, la multitud de pobres, enfermos y desamparados era demandante y, prácticamente, aplastante. El plan era descansar, sin embargo Jesús no duda en continuar con su misión, enseñarles, sanar sus dolencias. La iglesia y cada uno de los bautizados debemos tener en cuenta este evangelio: sin despreciar el descanso merecido y saludable, jamás olvidarnos de quienes necesitan consuelo, alivio y sentido. Tenemos que alimentar nuestra espiritualidad, para tener la fuerza necesaria para estar presentes donde haya necesidad. Y si es en comunidad, mejor. Por ejemplo, en nuestra parroquia, a través de Cáritas, estamos llegando a los más necesitados y golpeados por la pandemia que estamos transitando. Distribuimos alimentos y vestimenta, junto con la palabra de Jesús", concluye el sacerdote Rogacionista.



Padre Rufino Giménez Fines:

La prioridad también es el otro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: