"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

18 de Julio de 2021 - Año II - Edición Nº 141 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y DE LOS MAYORES La decisión de celebrar el domingo 25 de julio la Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores llega en un momento marcado por la pandemia y el sufrimiento de la generación de los mayores en todas partes del mundo. En su mensaje de invitación el papa Francisco nos dice: "Yo estoy contigo todos los días" (cf.Mt.28,20) es la promesa que el Señor hizo a sus discípulos antes de subir al cielo y que hoy te repite a ti, querido abuelo y querida abuela. "Yo estoy contigo todos los días" son también las palabras que como Obispo de Roma y como anciano igual que tú me gustaría dirigirte con motivo de esta primera Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores. Toda la Iglesia está junto a ti -digamos mejor, está junto a nosotros- ¡Se preocupa por ti, te quiere y no quiere dejarte solo!" Las personas mayores, los abuelos y ancianos suelen ser en las sociedades una clara expresión de la exclusión y de la periferia. Para evitar eso, debemos incluirlos en nuestros horizontes pastorales y considerarlos componentes vitales de nuestras comunidades. No sólo son personas a las que estamos llamados a ayudar y proteger para custodiar sus vidas, sino que pueden ser actores de una pastoral evangelizadora, testigos privilegiados del amor fiel de Dios. Ante un escenario tan complejo, como lo es la pandemia, la búsqueda de un nuevo protagonismo para los mayores y la crisis de las relaciones familiares, el Santo Padre ha buscado ayudar a las personas a no caer en el desánimo y el desaliento y propone hacer una fiesta entre mayores y jóvenes, padres e hijos; abuelos y nietos; pertenecientes o no a la misma familia, consciente de la necesidad de reconciliación entre las generaciones y de las pruebas que viven los mayores. El texto completo del mensaje se puede leer en: https://bit.ly/2Tm804e ¡Gracias Papa Francisco por hacernos presente esta tierna caricia de Dios!

Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores



JORNADA NACIONAL DE ORACIÓN POR LOS MUERTOS EN LA PANDEMIA La Conferencia Episcopal Argentina convocó a una Jornada Nacional de Oración por los fallecidos a causa de la pandemia de Covid-19. Por este motivo, invitamos a toda la comunidad a unirnos en oración el próximo viernes 23 de julio en la misa de las 18:30 hs. pidiendo al Señor por el eterno descanso de las víctimas y el consuelo y fortaleza de sus familiares y amigos. Que la fe en Cristo muerto y resucitado renueve nuestra esperanza y nos fortalezca en esta dura situación, uniéndonos en el dolor por las pérdidas y la confianza en la misericordia de Dios. La misa en honor de Santa Brígida, que iba a ser celebrada en esa fecha se traslada al 8 de octubre, día de su solemnidad.

Recemos por los muertos en la pandemia



ORDENACIÓN DIACONAL El 17 de julio en la Cocatedral Natividad del Señor - Escobar, el seminaristas: Alejo Moreno fue ordenado diácono transitorio, es decir, en tránsito hacia el presbiterado por imposición de manos y oración consecratoria de nuestro obispo Mons. Pedro Laxague. El diácono participa de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo, le corresponde entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía y en su distribución, asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad. Al finalizar la celebración, el nuevo diácono expresó su agradecimiento acompañada de una reflexión sobre su vocación: "El cielo es allí donde está Jesús... no arroba a un lugar, arrebata a una presencia, y esa presencia se hace presente. "Acuérdate de mí Señor", en un bautismo, casamiento o responso, preparando el altar o predicando la palabra, entre el bullicio de compartir la vida y la soledad de la caída del sol del domingo (...) con las familias, con los amigos, con los extraños. Dame la gracia de escuchar esas palabras "Hoy estarás conmigo" y de vivir de tu mano. Acuérdate de mi Señor para que imitándote pueda ser imagen y reflejo de tu amor (...)". Que el Señor Misericordioso ilumine el camino de Alejo, lo colme de bendiciones, lo ayude a perseverar en su vocación de servicio y configure su vida contemplando a Jesús el Buen Pastor.

Ordenación diaconal del seminarista Alejo Moreno



PUESTA EN VALOR DE LA CATEDRAL SANTA FLORENTINA Con la reparación del techo iniciamos la obra de restauración de nuestro templo parroquial. Necesitamos de tus donaciones para continuar con el acondicionamiento de los salones y el mantenimiento de otras áreas. Puedes hacerlo mediante una transferencia bancaria a la: Cuenta Corriente en pesos: 075-008430/7 CBU - Parroquia Santa Florentina: 0720075520000000843072 Alias: ALMA.MUELLE.TERMO También haciendo tu aporte en las colectas de las misas o personalmente en la Secretaria parroquial. ¡Con la colaboración de todos, podremos hacerlo posible!

Puesta en valor del templo parroquial



Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores / Ordenación Diaconal

