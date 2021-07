P U B L I C









Hugo Del Teso

"Es un hito en la historia de la ciudad que un intendente asfalte y pavimente tantas calles para brindarte a los vecinos mejores condiciones de vida y transitabilidad". LO dijeron concejales "De Juntos por el Cambio", lo que no dijeron al "Pueblo" Campanense, lo aportado a la fecha por el Sr. gobernador de la Pcia. de Bs. As. Axel Kicillof, quien además anunció desde el 1º de junio de 2021 una inversión de $102.575.997 para pavimentación de asfalto caliente para Campana. (Después del "industricidio" de Macri y Vidal durante 4 años). VACUNACION ANTIRRABICA Lunes 12-7-21 Los Cardales, Ruta 4 /Lunes 19 Siderca-D.Francisco. Martes 13-7 San Jorge Los Cardales/Bº 21 de Septiembre-Martes 20-21 Miércoles 14-7 Las Campanas-Santa Florentina-Miércoles 21-21 Jueves 15-7 San Felipe /Dallera-Romano-Jueves 22-21 viernes 16-7 Ariel del Plata/Las Esperanza-Viernes 23-21, loable actitud "Neoliberal" campanense contra la rabia. ADOLF HITLER (lo conocieron a través de la historia?) Amaba a sus perros pero asesinó a millones de personas humanas en todo el mundo. "A TODA COSTA" habría que "vacunar" a los frentistas campanenses que cuando caen las primeras hojas de sus árboles apenas amarillentas, por "mala" costumbre masacran a los mismos, Sr. Intendente habría que "pagarles" en el bolsillo, que tienen en lugar de corazón. AÑO 2016 AL 2019 Los salarios cayeron 20 %, hay que comparar con el actual gobierno argentino (pandemia mediante) -0,9 % en 2020. El empleo industrial cayó en 46 de los 48 meses de gestión de Cambiemos. La Educación nacional cayó 33 %, recortaron la mitad a las becas estudiantiles, abandonaron en un depósito 100.000 netbooks, prometieron construir 3.000 jardines infantiles, solo hicieron 107. Ahora se acuerdan de la educación? EN EL ORDEN NACIONAL: "se muere mucho más gente por gripe o neumonía que por COVID 19, Lo dijo!! Lilian Cubero es médica afín a "Cambiemos". Espere que respete los 5 días de duelo por los más de 100.000 muertos en Argentina. EN EL ORDEN LOCAL: "Es preocupante el uso político que sigue haciendo la Cámpora, con el concejal Romano a la cabeza, de la campaña de vacunación. Sería un buen momento para que dejen de pensar en sacar un rédito político con las vacunas y pensar más en los vecinos". Lo dijo un concejal de "Juntos por el Cambio" contra su colega de la sanidad y el H.C.D., habría que preguntarle al Secretario Gral. del Sindicato Municipal, Sr. Carlos Barrichi, que opina al respecto de la gestión del Sr. Abella hacia la vacunación de sus afiliados. ADMIRADORES Y SEGUIDORES DE: "Juntos por el Cambio", no olviden sus banderazos a nivel local y nacional del 9 de Julio de 2020 (y no por la independencia!) y del 12 de octubre de 2020 (y no por la colonización española!), frente al obelisco, Casa Rosada y plazas de ciudades, por la justicia y la libertad! EL SR. DE LAS REPOSERAS: nuestro ex-presidente se encuentra "varado" en Suiza, tendría que explicar a la justicia argentina, junto a los integrantes de su nefasto gobierno de "Juntos por el Cambio", por el contrabando de armas y proyectiles letales que enviaron a Bolivia, para reprimir a su pueblo y ciudadanía que protestaba contra el golpe de estado a su gobierno constitucional. Exhorto a todos aquellos que en la actualidad ocupan cargos municipales en el país, si aún les queda un poco de dignidad, renuncien a sus cargos! y a sus votantes seguidores "piensen bien" y que NUNCA MAS nos tomen por boludos!!

Opinión:

Hoy le toca a... "Juntos por el Odio"

Por Hugo Del Teso

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: