P U B L I C





TURISMO ZONAL PISTA: La categoria está desarrollando otra carrera del presente campeonato durante este fin de semana en el autódromo Oscar y Juan Galvez con sus dos clases. Desde las 10 hs arrancan con la clasificación. DEJAR: Dentro de esta categoria venía corriendo el local Daniel Vidal en la Clase Tres donde alcanzó un campeonato aunque en esta temporada el Chino deja la misma y se incorpora a la categoria Alma también en la Clase Tres de la propuesta mencionada. SIMILAR: Un caso similar el que desarrolló el otro representante local Sebastian Signore que también corría en la categoria Turismo Zonal Pista también en la Clase Tres donde vino para quedarse como él mismo anunció. IDEA: La idea de la mamá del piloto de karting es que el nene vuelva a la categoria para continuar en la alta competición y mantenga esta posibilidad donde el joven representante de Zárate se bajó en su momento. SALDRAN: Gustavo Monin continua desarrollando sus trabajos en sus autos que viene encaminándolos para en un tiempo no muy prolongado saldrán a empezar a girar donde una Cupecita se muestra en pleno avanzanzado para su dueño el Cuati Verón. LLEGAR: En realidad el ex arquero de Puerto Nuevo Don Monin está terminando un auto para poder si lo desea llegar a correr en el TC Regional en el momento que el popular "Mono" lo desee. MOTIVADO: Sin duda que Dante Giordano el pibe que representa a Zárate en su clase de la categoria Kart Plus viene en pleno crecimiento y en la última carrera volvió a obtener otro podio lo que lo tiene muy motivado a todo el equipo con el acompañante de Fernando Rivas actual piloto del TC Bonaerense. GT 900: La categoria está visitando el autódromo de Bradsen en este fin de semana con sus dos clases y otro parque interesante de autos con un Gran Premio con pilotos invitados y muchos puntos en juego donde arrancan desde las 9.30 hs. PARTICIPANDO: En esta competencia el representante de Zárate Ivan Gonzalez será parte de la carrera participando en la Clase A con el auto que se lo atiende su equipo en Lanus y Jack es su piloto invitado. RUMOR: Hay un rumor que deja entrever la posibilidad de no continuar abierto el autódromo de Bradsen a corto plazo uno de los últimos de los escenarios pactados en el zonal y lo que se cuenta es que quien por hoy está al frente del predio lo que lamentablemente nos quitara la posibilidad de seguir allí donde pasaron tantos pilotos en diferentes categorias. FORMULA CINCO: La categoria desarrolla otra fecha del campeonato durante este fin de semana con su habitual parque de autos. TC PICK-UP: Nueva presentación de la categoria durante este fin de semana por otra carrera del campeonato con su habitual parque interesante de máquinas donde la TV Publica está televisando desde las 11hs desde el autódromo de La Plata. FOTO: En las redes apareció la foto donde Juan aparece sentado en la Cupecita de su hermano Pablo lo que hace pensar que el barbado flaco y espigado joven estará pensando en empezar a correr como lo hizo su papá y ahora su hermano. Cosas de la dinastia Galliano. DEFINIR: Si se llega a definir esta situación de querer correr en el equipo hay una Cupecita guardada en el galpón y será Juan quien deberá definir la posibilidad de tener su propio auto de competición para sumar el tercer Galliano en la alta competencia. Mirá vos..y Laura como madre que dirá? CORRER: Luis Afonso corrió la primera final con un segundo puesto en la clase K+40 de Pako donde el representante del zarateño no pudo largar la segunda final. TC MOURAS: Llega una vez a encarar este fin de semana otra competencia del presente calendario con otro parque interesante de autos donde la TV Pública televisa desde las 11 hs desde el autódromo de La Plata. GANADORES: Con noventa karting la categoria Pako viene de correr en Zárate su última carrera donde los ganadores fueron a saber: clase promocional: Matias Catalano. MNC: Thiago Falivene, MNA: Juan Nazzello e Ivan Catalano, MN Lighth Diego Camiña y Augusto Rodriguez, KF+40: Juan Suarez y Gustavo Berti, Super Pako: Francisco Calo y Tomas Gianetto y 150 CCT: Lautaro Lamci y Nicolás Arguello. ACUERDO: Luego de viajar hasta el autódromo de La Rioja y llegar de ponerse de acuerdo entre los dirigentes del escenario con sus pares del Turismo Nacional se pusieron de acuerdo para desarrollar allí una fecha del presente campeonato entre Septiembre y octubre donde la última vez que la categoria visitó este circuito fue el 6 de mayo de 2012. FORMULA TRES METROPOLITANA: Llegan al autódromo de La Plata para desarrollar otra presentación en este fin de semana donde desde las 11hs la TV Publica televisará otra propuesta. ALEGRIA: La que manifestaba el ahora armador de motores de karting Federico Sfreddo tras su primera carrera ganada desde esa condicion en la categoria Kart Plus con sus propios motores. DOCTORA: Nueva incursión de la doctora Girando en el kartódromo de Zárate asistida por Marcelo Lopez dias atras donde tras otra prueba bajó sus propios tiempos lo que la dejó muy contenta que lo reflejaba al bajarse del karting. CONDICIONES: En realidad la doctora puso de manifiesto sus condiciones gastronómicas para todo el equipo dado que en las cenas del sabado de carreras los muchachos pueden disfrutar los manjares que terminan dejando los platos vacios. La tenian en esta a Miryam? TC MOURAS PISTA: Con otro parque interesante de autos la categoria llega este fin de semana para realizar otra competencia del campeonato del autódromo de La Plata. Televisa desde las 11hs la TV Publica. CONFIRMAR: Los dirigentes del Turismo Carretera Regional ya confirmaron para el próximo fin de semana la presentación de la categoria en el autódromo Juan y Oscar Galvez donde utilizarán el circuito número ocho. PUESTO: El TC Pista viene de correr en el autódromo de Concordia donde el piloto local Sebastian Abella con la Dodge quedó en el puesto trigésimo en la final el pasado fin de semana. TERCER: Otro buen trabajo y otro podio para Constanza Toledo que en la clase Juniors de karting de la categoria Kart Plus alcanzó un tercer puesto y puntos importantes para el campeonato para la alegria de todo su equipo con su papá Gabriel quien mas trabaja en este karting. TRIUNFADORES: La categoria Kart Plus con ochenta karting desarrolló otra fecha de su campeonato en el kartódromo de Zárate y los triunfadores fueron en cajero 150 cc: Stefano Torrese, Juniors:Tomás Pelletieri. Master: Sebastian Antelo, Master C: Alex Burgos, Potenciada: Juan C. Suarez, Pre Juniors: Martin Ibarra y Promocional: Gonzalo Pallas. IAME: Esta especialidad del karting anunció que se viene una carrera especial en el kartódromo 29 de agosto donde están invitando a sus pilotos para poder ser parte de la misma que no tiene que ver con el actual campeonato. CUARTO: El zarateño Emiliano Falivene viene de lograr un cuarto puesto en la clase 150 CC en la categoria Kart Plus en el kartodromo de Zarate lo que arrojó un mal momento para el piloto en cuestion porque cree que estaba para podio. VENDER: El campeón de karting Gabriel De Lucca puso a la venta motores de karting para quienes necesite de los mismos y los interesantes deben comunicarse con el representante de Zárate. PRUEBAS: El equipo de los hermanos Emma viene de realizar una exigente prueba el pasado fin de semana con todo su equipo y todos sus autos que entendian que se debería realizar pensando en el arranque del campeonato a corto plazo. POSITIVA: Lo concreto que dicha prueba fue altamente positiva porque se trabajó en la parte de suspensiones y en otros aspectos que dejaron conforme tener los autos casi listos para empezar y continuar el presente campeonato. FALLAR: Los festejos del pasado fin de semana en la ciudad por el campeonato ganado por nuestra selección invitó a salir a festejar y en eso estuvo el piloto de nivel zonal pero algo le falló dado que chocó con su auto en plena avenida. Lo habrá embargado la emocion!! FORMULA RENAULT: La categoria visita este fin de semana el autódromo de Paraná en la provincia de Entre Rios donde desde las11 hs televisa Canal 13 a través de Carburando. SUMARSE: Sigue trabajando en el armado de su Ford K Pablo Savastano de cara a sumarse a la clase Tres de Alma antes de fin de año dado que desea realizar las dos ultimas fechas de del año. SUPER TC 2000: La categoria se está presentando este fin de semana en el autódromo de Paraná para llevar adelante otra fecha del presente campeonato. Televisa desde las 11 hs Canal 13 a través del programa Carburando. TC REGIONAL: Llegan al autodromo porteño en este fin de semana con sus clases y desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. TC 2000: También la categoria llega hasta el autódromo de Paraná con su habitual parque de máquinas en este fin de semana donde televisa desde las 11hs Canal 13 a través del programa carburando. SERA CIERTO?: Que finalmente el piloto ya está casi cerrando su presupuesto para empezar a comenzar en la categoria de nivel nacional representando a Campana. DESEADO: Y llegó el momento deseado para los pilotos que corren bajo la fiscalización de Fedenor dado que arranca el campeonato en el ultimo fin de semana de julio en el autódromo de Julio para todas sus categorias. ARMADO: Esto provocó que los pilotos campanenses ya están trabajando para esta vuelta donde Gaston Gasperini tiene su Fiat armado para empezar luego de este receso obligado por el tema de la pandemia. TERMINAR: Por su parte Juan Carlos Muñoz ya terminó el tema de pintura donde mantiene el color colorado y por estos dias el auto va a Escobar donde en el taller de Diego Fangio se termina de armar. PROYECTO: En cuanto a Silvestre Gallo ya está hablando con su equipo para terminar los detalles en el Fiat 128 que atiende en su totalidad Diego Fangio y aún no definió si arranca el campeonato porque también tiene un proyecto que debe definir. DETERMINACION: Lo del Tano Adriano Zarantonello está decidido desde hace algunos días que no va a arrancar por no tener su equipo para tal emprendimiento y ante el no arreglar con su chasista tomo la determinacion de esperar hasta el año próximo. GUARDADO: Lo concreto es que Zarantonello tuvo una discusión con su chasista en su momento que llevaron a no decidir con el mismo retiro su Fiat Uno y lo trajo para su taller está guardado pensando en un futuro lo que lo llevó a charlar con su motorista Diego Tussa para hacerle saber de su decisión. ACOMPAÑAR: La situación de Gonzalo Conti es en parte similar a lo del tano Zarantonello dado que tambien decidió sacar su autos Fiat 600 del taller del chasista que atendía los dos autos y decidió acompañar a su amigo y alejarse de dicho chasista. EVALUAR: Esto también lo condicionó para esta vuelta a la categoria y está evaluando hasta cambiar de categoria de cara al futuro aunque no tomó ninguna determinación.

Rincón Tuerca. Email rincontuerca@ubbi.com



Automovilismo:

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: