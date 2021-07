» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 18/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Voley:

Después de haber ganado los primeros dos sets, cayó 17-15 en el tiebreak. En un partido muy cerrado, Ciudad de Campana cayó anoche por 3-2 frente a Boca Juniors como local, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Zona B del Campeonato 2021 de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley. El Tricolor tomó ventajas en los primeros dos sets (25-21 y 27-25), pero el Xeneize se recuperó en los parciales siguientes con idénticos marcadores (25-21 y 27-25). El cuarto fue el más dramático: el CCC comenzó con ventaja de 6-1, pero no pudo sostenerla y, a pesar de la paridad en el score, no dispuso de ningún match point en la definición. Así llegaron al quinto set. Y así continuaron: punto a punto, muy parejos. Aunque en zona de definición, los dirigidos por Hernán Carneri tuvieron dos match-points: 14-13 y 15-14. Sin embargo, no concretaron ninguno de los dos y Boca, con tres tantos consecutivos en el cierre, se quedó con la victoria. En este encuentro, Ciudad salió a la cancha con el armador Juan Pablo Romero, el opuesto Nicolás Gómez, los puntas Mauricio Viller y Santiago Aulisi, los centrales Fabián Flores e Ignacio Allegri, y el líbero Rodrigo Michelón. Luego ingresaron Eduardo Molina, Sebastián Aguirregomezcorta, Luca Damiano y Gonzalo Aulisi. Con este resultado, el Tricolor sumó su primer punto en el certmen y comparte el último puesto de la Zona B junto a Náutico Hacoaj, que cayó 3-0 frente a uno de los líderes, Ferro Carril Oeste (9 unidades). El otro puntero es Municipalidad de Lomas de Zamora (9), que anoche superó 3-1 a Defensores de Banfield. En tanto, por la Zona A, Vélez Sarsfield venció anoche 3-1 a Universidad de Buenos Aires con Ramsés Cascú como titular, mientras Ciudad de Buenos Aires derrotó 3-0 a San Lorenzo de Almagro y se mantuvo perfecto (único líder con 9 puntos). El próximo desafío del CCC será el viernes 23, cuando enfrente como visitante a Defensores de Banfield por la cuarta fecha de la Zona B, con la posibilidad de saltar al cuarto puesto en caso de sumar de a tres.

EL PARTIDO SE JUGÓ ANOCHE, EN EL GIMNASIO DE CHICLANA 209.



