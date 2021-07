Breves: Deportivas

CASTAÑO: POLÉMICO EMPATE Un fallo vergonzoso privó anoche al argentino Brian Castaño de unificar los cuatro títulos mundiales de la categoría Superwélter. El oriundo de Isidro Casanova fue superior al estadounidense Jermell Charlo, pero las tarjetas no acompañaron la sensación que dejó el balance general de los doce rounds (especialmente lo ocurrido en los primeros diez): una vio vencedor al Boxi por 114-113; otra marcó empate 114-114; mientras la más insólita fue la de Nelson Vázquez, que dio ganador al texano por 117-111. Así, Castaño sigue ostentando el cetro de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), mientras Charlo se quedó con sus coronas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).



GANARON LOS PUMAS En su tercer y último amistoso de la ventana de julio, el Seleccionado Argentino de Rugby venció 33-11 a Gales en Cardiff. Los Pumas sumaron mediante tries de Matías Moroni, Tomás Cubelli y Pablo Matera y el pie de Nicolás Sánchez, quien efectivizó las tres conversiones y, además, cuatro penales. Así, esta gira le dejó balance positivo a los dirigidos por Mario Lesdema: dos victorias (Rumania y Gales) y un empate (Gales). CORIA FINALISTA El santafesino Federico Coria superó ayer 6-2 y 6-1 al alemán Yannick Hanfmann y se metió en la final del ATP 250 de Bastad (Suecia). Hoy, a la búsqueda de su primer título en este nivel, el argentino se medirá frente al noruego Casper Ruud, primer preclasificado del certamen. En tanto, en el ATP 500 de Hamburgo, Federico Delbonis se quedó en semifinales, al caer ayer 7-6 y 6-3 con el español Pablo Carreño Busta. LOS 12 DEL OVEJA Concluida la preparación en Las Vegas, el entrenador Sergio Hernández confirmó a los 12 jugadores que representarán a Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio. Los elegidos del Oveja son los bases Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Luca Vildoza; los escoltas Nicolás Brussino y Leandro Bolmaro; los aleros Patricio Garino, Gabriel Deck y Juan Pablo Vaulet; y los internos Luis Scola, Tayavek Gallizi, Francisco Cáffaro y Marcos Delia. Se quedaron afuera: Máximo Fjellerup, Lautaro Berra y el juvenil Juan Francisco Fernández. PEQUE SE DESPIDE La judoca Paula Pareto, una de las mejores atletas de nuestro país en más de una década, confirmó que luego de los Juegos Olímpicos dejará la actividad deportiva. "Porque mi cuerpo ya no da más", aseguró la atleta, ganadora de la medalla de oro en Rio 2016 y de una de bronce en Beijing 2008. Antes, buscará más en Tokio: a sus 35 años fue la primera de la delegación argentina en llegar a tierras niponas y lleva más de dos semanas entrenando con vistas al próximo sábado, cuando se desarrolle la competencia de Judo. F1: FUE PARA MAX El primer Sprint clasificatorio de la historia de la Fórmula 1 quedó para Max Verstappen (Red Bull). En Silverstone, el neerlandés partió de la segunda ubicación, pero le ganó la movida al británico Lewis Hamilton (Mercedes) y se adueñó así de la victoria al cabo de las 17 vueltas. Por ello, hoy largará en la primera posición la carrera que se disputará a 52 desde las 11.00 (hora argentina). Por detrás suyo partirán Hamilton y su compañero de equipo, el finés Valtteri Bottas.

Breves: Deportivas

18 de Julio de 2021

