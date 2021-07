» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 18/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Los inicios del tenis en el Club Dalmine

Por Luis Brunetti









Un viejo axioma del periodismo impide revelar las fuentes de información, pero como no soy periodista (solo soy un humilde colaborador de este diario), entonces me permito citar a Nino Tivelli y Marisa De Franceschi Tivelli. Ellos son, en gran medida, los personajes principales de esta historia que busca reconstruir los inicios del tenis en el Club Dalmine. Todo comenzó en una reunión que contó con la presencia del Ing. Uppi (Director de Dalmine Safta) y su esposa. El Club Dalmine había sido fundado en 1957, pero no contaba con cancha de tenis. En ese entonces, Nino, que jugaba tenis, como así también lo hacían el Ing. Rho, su esposa Laura y la hija de Uppi (Giovanna), le solicito poder contar con un court. Corría el año 1960. Uppi aceptó inmediatamente y le encargó a Nino el proyecto. En poco tiempo hizo los planos, se contrató a una empresa y la actual cancha número 1 del Club Ciudad de Campan, quedó lista. En principio era un grupo reducido: Carlos Rho, su esposa Laura, Giovanna, Nino, quien le enseñó a jugar a su esposa Marisa, y algunos más que se fueron acercando como Edoarda y Bepe Bolis y Eduardo Querejeta y su esposa Giuliana Rho. Luego dieron un paso más y contrataron a un profesor que llegaba desde Capital Federal. Entre sus alumnos estaba el pequeño Marco (hijo de Marisa y Nino), que rápidamente se convirtió en gran jugador, al igual que su hermano menor Fausto. Y posteriormente llegó el primer torneo, que se gestó por invitación del primer country club de la zona (en Ing. Maschwitz). Al finalizar, al anochecer, ambas instituciones estaban igualadas en cantidad de partidos ganados, así que los capitanes decidieron tirar una moneda al aire para ver quién se quedaría con el trofeo. Y el azar hizo que esa primera copa quedara en las vitrinas de la calle Chiclana. Como una cancha era insuficiente para tanto entusiasmo, se construyeron dos más y se ampliaron las instalaciones con un frontón, vestuarios y un coqueto salón. Poco a poco se iban acercando jugadores del Club Esso, como Mary Burgos, Carmen Marín, el polaco "Ziroya", Samuel Capdevila y un zurdito que varias veces estuvo al tope del ranking, Juan Carlos "Liro" Martínez. Por entonces, el grupo de tenis sufrió su primer golpe cuando falleció jugando Carlos Rho. En homenaje a esa bella persona, se instituyó la Copa con su nombre, que se disputaba cada año y reunía a jugadores de clubes de la zona. Ya a mediados de los años 70, la Subcomisión contrató al profesor Luis Gambini, jugador zarateño que había disputado torneos en Buenos Aires y se había formado en la Asociación Argentina de Tenis. Durante veinte años y hasta que construyó sus propias canchas, se dedicó a la enseñanza y formó camadas enteras de jugadores, entre los cuales se cuentan los profes que hoy trabajan en clubes de nuestra zona. Al retirarse Gambini, empezó Marisa como profesora y entrenadora (también formada en la AAT). Los interclubes organizados por ATOBA (Asociación de Tenis en el Oeste de la Provincia) eran "a cara de perro" y existía una pica especial cuando se jugaba versus CADU y Tenis Club Zárate. En esos tiempos, ddurante casi un año, los jugadores de este último club, por reformas en su sede y arreglos de sus canchas, pidieron a las autoridades de Dalmine, ser socios invitados temporales, cosa que obtuvieron y, durante todo ese tiempo, hubo una fuerte y muy beneficiosa interrelación entre los jugadores del Tenis Club Zárate y nuestros jugadores. Además, ya se habían acercado a jugar, además de los chicos de la escuelita, jóvenes atraídos por este deporte como Oscar Cappella, Luis Alicante, Horacio Re y hombres que venían de otros deportes, como Luis Zoilo Masuelli, Edgardo Trinchero y tantos más. El tenis del Club Dalmine ya había conquistado un nombre y prueba de ello eran los clasificatorios juveniles que reunían a los mejores exponentes provinciales. Algunos llegaban en casas rodantes que estacionaban en la calle Italia y permanecían allí con sus entrenadores o padres. Otros se alojaban en casas de los chicos campa-nenses que jugaban, o en domicilios de los miembros de la Subcomisión. Y ni hablar cuando exploto el fenómeno Vilas: las tres canchas estaban repletas de entusiastas jugadores que ya no vestían de blanco. Con coloridas ropas y raquetas que ya no eran de madera, le daban vida a una actividad que había dejado de ser minoritaria para ser cada vez más masiva. Pasaron décadas, las pelotas pasaron del blanco al amarillo óptico y el club pasó de tener una cancha a las actuales cinco. Se sucedieron los profesores, cada uno con su proyecto, pero lo que no varió es el clima de entusiasmo y camaradería que siempre caracterizó a la gente que practica este hermoso deporte. Vayan entonces estas líneas como sincero homenaje a quienes siempre tenían una palabra de aliento para con los que empezaban a dar sus primeros peloteos. Como cuando Marisa Tivelli, que llegó a tener un largo invicto en los torneos de ATOBA, invitó a jugar a un chico que se pasaba horas en el frontón, pero que jamás había pisado una cancha. Hoy siendo un hombre con las rodillas maltrechas de tanto jugar, me sigo acordando de esa tarde de 1973 con una sonrisa de agradecimiento.

MARISA TIVELLI, PIONERA JUNTO A SU ESPOSO NINO.





NINO TIVELLI HACIENDO DE UMPIRE EN UN TORNEO.





UN GRUPO DE JUGADORES ENTRE LOS QUE APARECEN MARISA TIVELLI, NINO TIVELLI; CARLOS RHO, EDOARDA BOLIS Y BEPE BOLIS.





UN DOBLE DAMAS DE 1962, DOS AÑOS DESPUÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA CANCHA.





GIOVANNA UPPI, HIJA DEL ING. UPPI, UNA DE LAS PRIMERAS JUGADORAS DEL CLUB DALMINE.



Los inicios del tenis en el Club Dalmine

Por Luis Brunetti

