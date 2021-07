» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 18/jul/2021 de La Auténtica Defensa. El Historial:

Puerto Nuevo Vs. Argentino

Por Gustavo Belsué









ENCUENTRO Nº 16. En 15 partidos se registraron 6 victorias para Puerto Nuevo, 8 triunfo para Argentino y un empate. El Auriazul convirtió 19 goles, mientras el Salaíto marcó 24 tantos. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 8 partidos, con 4 victorias Portuarias (8 goles), 3 triunfos rosarinos (7 goles) y una igualdad. COMO LOCAL ARGENTINO. Jugaron 7 veces: el Salaíto ganó en 5 ocasiones (17 goles) y Puerto Nuevo en 2 (11 goles). EL ULTIMO ENCUENTRO. Por la 2ª fecha de la Zona Reválida del Torneo de Transición 2020/21, Argentino de Rosario se impuso 4-1 como local con goles de Luciano Acosta (2), Guido Campagnoli y Gastón Trachitti, quienes dieron vuelta el marcador que había abierto Facundo Ibáñez para Puerto Nuevo. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula 6 partidos sin ganar ante Argentino, con 5 derrotas y un empate. El último triunfo Auriazul fue el domingo 28 de mayo de 2017, por la 28ª fecha de la Primera D 2016/17, cuando se impuso 1-0 como local con gol de Juan Peloso. Como visitante acumula 3 caídas en fila: su última victoria en Rosario fue el sábado 19 de noviembre de 2016, por la 13ª fecha del Campeonato 2016/17, cuando ganó 2-0 con un doblete de Michel Bustamante. MÁXIMOS GOLEADORES: Nicolás Parodi, autor de un triplete en el recordado 7-0 como visitante de junio de 2015 como visitante, es el máximo artillero en el historial con cuatro tantos. Por el Salaíto, los mayores anotadores son Gonzalo Mazzia y Nazareno Bartomioli, con 3 goles cada uno. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO VISITANTE El sábado 19 de noviembre de 2016, por la 13ª fecha del Campeonato 2016/17 de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 2-0 en Rosario. La síntesis de aquel partido fue la siguiente: ARGENTINO (0): Lucas Rodríguez; Emanuel Andrada, Esteban May, Cristian Rivarola, Leandro Córdoba, Franco Del Giglio, Emanuel Fabrizio, Cristian Iramáz, Alejo Vechiarello, Gastón Tedesco y Facundo Camafreita. DT: Marcelo Vaquero. SUPLENTES: Franco Guzzardo, Bruno Pintos, Brian Carabajal, Emanuel Pellegrini, Julián Bembo, Alejandro Olocco y Mauricio Benavídez PUERTO NUEVO (2): Luciano Berro, Tulio Barrios, Paulo Boumerá, Raúl Colombo, Michel Gómez, Santiago Aguilar, Franco Colliard, Franco Buscaglia, Gustavo Roldán, Michel Bustamante y Jorge Ubiria. DT: Norberto Silvero. SUPLENTES: Rodrigo Ponce de León, Franco Piemonte, Luis Ibarra, Tadeo Mac Intyre, Carlos Occelli, Nicolás Rodríguez y Daniel Bellone GOLES: PT 5m Michel Bustamante (PN). ST 47m Michel Bustamante (PN). CAMBIOS: ST Benavídez x Del Giglio (A), 5m MacIntyre x Barrios (PN), 12m Bembo x Fabrizio (A), 15m Occelli x Roldán (PN), 22m Olocco x Vechiarello (A) y 28m Bellone x Ubiria (PUE). EXPULSADO: ST 28m Gastón Tedesco (A). CANCHA: Argentino de Rosario. ÁRBITRO: Edgardo Kopanchuk



El Historial:

Puerto Nuevo Vs. Argentino

Por Gustavo Belsué

