NICO BLANDI, ¿A UNIÓN? En los últimos días, en Chile se menciona cada vez con más fuerza la finalización del contrato que el campanense Nicolás Blandi tiene con Colo Colo. Y si bien la concreción de esa rescisión se ha dilatado, desde el país trasandino dan por hecho que el acuerdo, una vez firmado, llevaría al delantero de nuestra ciudad a convertirse en nuevo jugador de Unión de Santa Fe, equipo que el viernes debutó en el Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol con un empate 1-1 como local frente a Boca Juniors. RIVER Y EL CAMPEÓN En la continuidad de la primera fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), este domingo hará su debut River Plate, que desde las 18.00 horas recibirá a Colón de Santa Fe, campeón de la Copa 2021. Hoy, además, también jugarán: Huracán vs Defensa y Justicia (13.30), Arsenal vs San Lorenzo (15.45) e Independiente vs Argentinos Juniors (20.15). Mientras que mañana lunes se medirán: Central Córdoba vs Banfield (18.00) y Godoy Cruz vs Rosario Central (20.15). OTROS TRES GANADORES Después que Estudiantes de La Plata goleara el viernes 3-0 como visitante a Sarmiento de Junín en la jornada inaugural del campeonato, otros tres equipos sumaron triunfos ayer. Patronato venció 2-0 como visitante al Aldosivi de Fernando Gago; Newells perdía 2-0 y jugaba con un hombre menos, pero se recuperó y superó 3-2 a Talleres de Córdoba como local; y Lanús le ganó 4-2 en el Sur a Atlético Tucumán con un doblete del interminable José "Pepe" Sand. Los otros dos encuentros disputados ayer terminaron en tablas: Gimnasia de La Plata (sin "Pulga" Rodríguez, lesionado) igualó 2-2 como local ante Platense, mientras Vélez Sarsfield y Racing Club empataron sin goles en Liniers con formaciones alternativas de ambos lados. Igualmente, en La Academia, el campanense Leonardo Sigali fue titular, dado que, por lesiones y casos de Covid, Juan Antonio Pizzi no contaba con opciones para conformar la zaga central. ARRANCÓ EL CLAUSURA Una semana después de la emocionante definición del Torneo Apertura (que consagró a Colegiales), ayer comenzó el Clausura de la Primera B Metropolitana. Y en punta picaron cuatro equipos: Sacachispas, que goleó 4-1 a Fénix (dirigido por Cristian Fabbiani); Cañuelas, que superó 3-0 a Villa San Carlos; UAI Urquiza, que le ganó 1-0 como visitante a San Miguel; y Comunicaciones, que derrotó 1-0 a Deportivo Merlo en el Parque San Martín. El campeón Colegiales igualó 0-0 en su visita a J.J. Urquiza, mientras Acassuso y Defensores Unidos también terminaron en blanco. Hoy se cierra la fecha inaugural con el duelo entre Flandria y Deportivo Armenio. DOCK SUD CAMPEÓN Con su victoria 2-0 sobre Ituzaingo como local, Dock Sud se coronó ayer campeón del Torneo Apertura de la Primera C al llegar a los 38 puntos y hacerse inalcanzable para Central Córdoba de Rosario, que venció 1-0 como visitante a Victoriano Arenas. El Docke tuvo una brillante campaña: 11 triunfos, 5 empates y apenas 2 derrotas, con 22 goles a favor y 10 en contra. Por esta última fecha, también ayer, Luján derrotó 2-0 a El Porvenir. Hoy juegan: Midland vs Sportivo Italiano, Atlas vs San Martín (B), Real Pilar vs Berazategui, Claypole vs L.N. Alem y Laferrere vs Argentino de Merlo. Y mañana lo harán: Lamadrid vs Excursionistas.



Breves: Fútbol

18 de Julio de 2021

