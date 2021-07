Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 20/jul/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 20/jul/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera D:

Estuvo abajo en el marcador durante casi todo el partido, pero cuando olió sangre fue letal: con goles de Redondo y Meza a los 39 y 43 del ST, venció 2-1 a Argentino y quedó a un paso de la consagración en el Torneo Apertura. Todo triunfo vale tres puntos. Esa es una verdad tan irrefutable como que el conseguido por Puerto Nuevo en Rosario tiene un valor mucho mayor. Después de quedar en desventaja desde el arranque mismo del partido, el equipo de nuestra ciudad brindó en el estadio José Martín Olaeta una muestra de carácter que no solo lo consolidó en lo más alto del Torneo Apertura de la Primera D, sino que le dio cuatro puntos de ventaja sobre su escolta Defensores de Cambaceres. Sí: a dos fechas para el final del campeonato, el Portuario quedó a un paso de la consagración. Y aunque está claro que ese último paso puede resultar el más complicado de todos, lo realizado el domingo fue de una magnitud incalculable: una victoria sumamente emocional, de ésas que, más allá de cualquier plan táctico, se logran jugando con el corazón. Porque, si bien el Auriazul nunca se apartó de su idea de juego, ésta vez necesitó de algo más. El gol recibido a los 2 minutos de partido pudo haber despertado muchas dudas. También esa impotencia de tener la iniciativa, pero no poder generar situaciones claras para llegar al empate. Sin embargo, nada de eso asomó entre los dirigidos por Gastón Dearmas. Por el contrario, les sobró convicción y, además, tuvieron instinto asesino: tras la expulsión de Montori en el local, olieron sangre y no perdonaron. Fueron letales y en apenas cuatro minutos dieron vuelta una historia que estaba muy difícil en Rosario y que se complicaba más por las noticias que llegaban desde Ensenada. Fue una ráfaga. Dos goles agónicos de Defensores de Cambaceres ante Muñiz y, poco después, como respuesta, dos goles de Puerto Nuevo frente a Argentino en Rosario. Así, el conjunto de nuestra ciudad pasó de ver reducida a solo un punto su ventaja, a obtener cuatro unidades de diferencia sobre su más inmediato perseguidor a solo dos fechas del final. Por ello, cuando reciba a Centro Español por la 10ª y anteúltima jornada de este Torneo Apertura, estará a las puertas de una consagración impensada meses atrás, pero sumamente merecida por el funcionamiento que tuvo a lo largo del campeonato y, también, por el corazón que supo mostrar cuando ese buen juego no le alcanzó. EL PARTIDO Como en las últimas cinco fechas, Puerto Nuevo repitió a los mismos once titulares, pero con una variante posicional: Enzo Moreno jugó sobre la derecha, mientras Selem Lojda lo hizo sobre la izquierda. Una decisión de Gastón Dearmas para tratar de cubrir mejor defensivamente el sector derecho del ataque de Argentino. Y fue justamente por ese andarivel por donde comenzó atacando el Salaíto y desde donde sorprendió a los 2 minutos: Sosa giró y, de zurda, mandó un centro muy alto que se fue cerrando sobre el arco de un Balbuena que falló en el cálculo y que, a pesar de estirarse contra el travesaño, terminó viendo cómo el balón se le metió en su valla. Sí, en Rosario, el Portuario, acostumbrado a abrir rápidamente el marcador, sufrió de su propia medicina. Y debió acomodarse a un contexto que le generaba mayores obligaciones en una cancha que no estaba en buenas condiciones (la pelota picaba mucho y de manera irregular) y ante un rival que estaba muy cómodo con el marcador. Por ello, en ese primer tramo del juego, al Auriazul le costaba encontrar precisión para hilvanar combinaciones ofensivas y mostraba su mejor versión cuando lograba presionar e imponer su intensidad. Y ya por entonces asomaba Moreno como principal vía de ataque. De hecho, a los 20, Enzo escapó de contra por derecha y cuando llegó al área, adelantó de más el balón cuando Lojda llegaba solo por el medio. Y dos minutos después, el 11 no pudo entrarle de lleno a la pelota al intentar una volea, luego de una guapeada de Redondo, cuya tarea fue creciendo con el correr de los minutos y sirvió, como siempre, para apuntalar al equipo. También creció la injerencia de Ritacco en ofensiva, aunque ello no le alcanzó al elenco campanense para generar situaciones claras de gol (el único remate de Samaniego fue una lejana media vuelta que salió muy alta). Y como tampoco aprovechó las diferentes pelotas paradas que tuvo a su favor se fue a los vestuarios en desventaja y sin haber exigido realmente al arquero Silva. Sin embargo, aunque con altibajos, ya había asumido la iniciativa del juego, situación que se acentuó en el complemento, porque Argentino se fue desentendiendo cada vez más del balón y Puerto Nuevo lo fue empujando contra su área. Pero a ese empuje le faltaba claridad: de tres cuartos de cancha hacia adelante lo único que pudo generar fueron nuevas pelotas paradas que cargó con varios hombres, pero sin éxito. Dearmas entendió que su conjunto necesitaba variantes, individualidades que le den frescura a su ataque y por ello recurrió a Martínez y Meza. Tras esos cambios, Moreno pudo desbordar por derecha en dos ocasiones y lanzar centro que, aunque peligrosos, no derivaron en situaciones de gol. Y si bien las modificaciones fueron positivas, el quiebre llegó sobre los 25 minutos, cuando Moreno encaró a Montori, ganó la falta y generó la segunda amarilla del marcador lateral izquierdo, quien ya había coqueteado con la expulsión en el inicio del segundo tiempo (tenía amarilla desde la primera mitad, también por infracción a Enzo). Desde esa roja, cada centro que el Portuario lanzó al área del Salaíto fue sumamente peligroso. A los 27, Redondo anticipó a Silva, pero su gol fue anulado a instancias del asistente, quien observó lo que no había visto Mascheroni: la mano del capitán campanense. Fue un aviso que envalentonó al equipo. De hecho, un minuto después, Samaniego exigió a Silva con un gran zurdazo desde afuera del área. Y ese córner fue ejecutado bien cerrado por Ritacco y casi se convierte en gol olímpico. Sí: de allí en adelante, el partido transcurrió en campo del local, con el Auriazul presionando con un centro tras otro. Y para sumar centímetros en busca del empate, Dearmas mandó a la cancha a Gastón Pérez (salió Areco). La presión fue total y dio resultado: a los 39, Ritacco envió el córner de la derecha y tras un rebote, la pelota quedó boyando a la altura del punto penal y Redondo sacó una media vuelta de zurda que se clavó contra el palo derecho de Silva. El desahogo del Portuario fue gigante, pero no se extendió demasiado: los jugadores entendieron que tenían todo a su favor para ir por más y rápidamente regresaron a su campo. Y esa actitud tuvo su premio tres minutos después, en otra pelota parada al corazón del área: Redondo atropelló y el rebote fue aprovechado por Meza, quien improvisó una poco ortodoxa media vuelta que se vio beneficiada por un rebote en un defensor para terminar en el fondo de la red y, ahora sí, desatar un delirio indescriptible en toda la delegación campanense. Sumamente golpeado, Argentino no supo cómo reaccionar y, entonces, Puerto Nuevo manejó sin mayores complicaciones los instantes finales, con mucha firmeza de Ojeda y Godoy en el fondo e, incluso, jugando en campo rival y haciendo circular el balón lejos de Balbuena. Así, tras siete minutos de adición, Guido Mascheroni marcó el final y selló un triunfo que parece valer mucho más que tres puntos. SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINO DE ROSARIO (1): Leonardo Silva; Emanuel Filippini, Ezequiel Ochoa, Nain Amud, Aaron Montori; Joaquín Sosa, Luciano Nant, Lucio Albetti, Gustavo Pupo; Gonzalo Ríos y Nicolas Heiz. DT: Diego Oyarbide. SUPLENTES: Franco Lotito, Fabricio Iramaz, Juan Benítez, Federico García Vera, Estéfano Bugari y David Burguez. PUERTO NUEVO (2): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Sandro Areco, Mario Godoy, Uriel Huarte; Enzo Ritacco, Kevin Redondo, Ezequiel Ramón; Enzo Moreno, Antonio Samaniego y Selem Lojda. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Braian Cívico, Kevin Casco, Eliseo Aguirre, Rodrigo Martínez, Alexander Meza y Gastón Pérez. GOLES: PT 2m Joaquín Sosa (A). ST 39m Kevin Redondo (PN) y 43m Alexander Meza (PN). CAMBIOS: PT 44m García Vera x Albetti (A). ST 15m Martínez x Ramón (PN), 18m Meza x Lojda (PN), 24m Burguez x Pupo (A), 35m Pérez x Areco (PN) y 39m Iramaz x Sosa (A). AMONESTADOS: Amund, Nant, Ríos y García Vera (A); Redondo y Ritacco (PN). EXPULSADO: ST 35m Aaron Montori (A), por doble amonestación. CANCHA: Argentino de Rosario. ÁRBITRO: Guido Mascheroni.

EL DESAHOGO DE KEVIN REDONDO TRAS MARCAR EL EMPATE A SEIS MINUTOS DEL FINAL. POCO DESPUÉS, MEZA ESTABLECERÍA EL 2-1 Y DESATARÍA EL DELIRIO AURIAZUL (FOTO: CARLA BRIGNOLO).





ENZO MORENO FUE CLAVE PARA LA REMONTADA PORTUARIA (FOTO: CARLA BRIGNOLO).





LA FORMACIÓN TITULAR QUE VIENE REPITIENDO PUERTO NUEVO Y QUE PRESENTÓ EL DOMINGO EN ROSARIO (FOTO: CARLA BRIGNOLO). Redondo: "Somos un grupo fuerte" No solo es el capitán, sino que es el jugador que lleva más años en el plantel. No solo es el referente, sino que es la bandera de este Puerto Nuevo. No solo es ese incansable volante central que ha sumado manejo y panorama, sino que, en Rosario, también mostró mucho olfato de gol para ir a buscar al área rival. Sí: ante el Salaíto, Kevin Redondo convirtió dos veces. Claro: el primero fue gracias a un manotazo que fue marcado por el juez de línea cuando el árbitro se aprestaba a convalidar el tanto. Sin embargo, el mediocampista no claudicó y siguió yendo al área a la búsqueda de ese necesario empate. Y su perseverancia pagó dividendos: como si fuera un experimentado goleador, definió de media vuelta y de zurda, una pelota que quedó boyando en el punto penal. "Fui por la revancha. Por suerte la tuve y pude convertir", contó luego, a la salida de la zona de vestuarios del estadio José Martín Olaeta, sin hacer foco en lo personal, resaltando siempre lo colectivo. "Estoy muy contento por el grupo. Somos un grupo fuerte, que trabaja mucho en la semana, con chicos que hacen un sacrificio enorme para poder estar en todos los entrenamientos", remarcó en ese sentido. Sobre el partido, el capitán explicó: "Sabíamos que iba a ser un muy difícil. Nos hicieron un gol muy rápido, pero siempre estuvimos tranquilos, porque también sabíamos que si jugábamos como lo veníamos haciendo, lo íbamos a poder sacar adelante. En el primer tiempo nos costó más tener esa tranquilidad para mover la pelota, pero en el segundo intentamos más, fuimos más directos y por suerte pudimos convertir los goles para quedarnos con estos tres puntos que son muy importantes".

EL CAPITÁN MARCÓ EL 1-1 CON UNA MEDIA VUELTA DE GOLEADOR (FOTO: CARLA BRIGNOLO). EN UNA POSICIÓN DE PRIVILEGIO Al vencer 2-1 a Argentino de Rosario como visitante, Puerto Nuevo no solo extendió su invicto en este Torneo Apertura, sino que cosechó su cuarto triunfo consecutivo y quedó en una situación inmejorable de cara a la definición del certamen: tiene cuatro puntos de ventaja sobre Defensores de Cambaceres y seis sobre Muñiz cuando restan solamente dos jornadas. Por ello, el Auriazul será campeón en la próxima fecha en caso de superar como local a Centro Español. Si empata también podría festejar, siempre que el conjunto de Ensenada no derrote a Yupanqui como visitante. Mientras que, de caer ante el Gallego, el conjunto campanense también se coronaría si Cambaceres pierde con el Trapero y Muñiz no le gana a Juventud Unida. Y en el peor de los escenarios que puede dejarle la próxima fecha, el Portuario igualmente llegaría a la última dependiendo de sí mismo, al menos con un punto de ventaja sobre el Rojo de Ensenada. En esa jornada final, los dirigidos por Gastón Dearmas deberán visitar a Central Ballester, mientras Cambaceres será local ante Juventud Unida. Los resultados de la 9ª fecha de la Primera D fueron: Centro Español 2-0 Deportivo Paraguayo, Liniers 2-0 Sportivo Barracas, Defensores de Cambaceres 2-0 Muñiz, Argentino de Rosario 1-2 Puerto Nuevo, Central Ballester 1-1 Juventud Unida y Yupanqui 1-5 Lugano.

