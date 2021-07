» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 20/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Elisa Abella volvió a solicitar la presencialidad en las escuelas









"No me voy a cansar de insistir que es de suma importancia que los chicos y chicas vuelvan a sus clases en las escuelas", enfatizó la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio, tras la falta de respuesta del gobierno provincial. Días atrás le había enviado a Agustina Vila expresando su preocupación y poniéndose a disposición para trabajar de manera articulada. Ante la falta de respuesta por parte del gobierno provincial, la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio, Elisa Abella, volvió a solicitar que se garantice la presencialidad en las escuelas bonaerenses una vez finalizado el receso invernal. "¿Cómo siguen las clases después de las vacaciones de invierno? Es el gran interrogante sin respuesta clara de parte de las autoridades provinciales. No me voy a cansar de insistir que es de suma importancia que los chicos y chicas vuelvan a sus clases en las escuelas y que la virtualidad sea otro medio más, y no el único o el preponderante. La escuela es un lugar seguro, si respetamos los protocolos y nos cuidamos así también lo indican las evidencias", enfatizó la funcionaria. En esta línea, Elisa consideró que "seamos padres de niños/as en edad escolar o no, todos sabemos que la gran mayoría de los estudiantes no han alcanzado los contenidos necesarios, que las escuelas no estaban preparadas para una virtualidad 100%, que solo una minoría de chicos/as tienen una computadora o dispositivo móvil para usar en forma exclusiva, en parte, debido a que a Campana no ha llegado desde año pasado el programa Conectar Igualdad, el impacto social y emocional que produjo y sigue produciendo en los chicos y todo esto solo va en desmedro de sus trayectorias educativas y en todo caso, de su futuro". Tal como expresó la secretaria municipal, otro tema no menor es la sobrecarga en la dinámica familiar y, sobre todo, de las madres por la falta de previsibilidad de la organización de cada escuela, más si hay varios hermanos, sumado a la tensión por la situación económica. "El día 7 de julio le he enviado un mail a la privada de la directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, expresándole la preocupación y proponiendo trabajar codo a codo, pero no obtuve respuesta alguna", enfatizó. "Y, por eso – continuó Elisa- vuelvo a pedirle a las autoridades provinciales que además de la salud, pongan a la educación en el centro de la escena y que empecemos a recorrer una nueva normalidad cuidada en la vida escolar a fin de no seguir generando una deuda educativa que será, cada día que pasa, más difícil de saldar".



Elisa Abella, volvió a solicitar que se garantice la presencialidad en las escuelas bonaerenses una vez finalizado el receso invernal.



Elisa Abella volvió a solicitar la presencialidad en las escuelas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: