Profeta en su tierra

"Es una oportunidad inmensa para poder hacer una pequeña diferencia en otra artista". Así define Yamil Dora a su proyecto cinematográfico "El Campanero". En la web ya se puede ver el teaser. El Marginal 3 (Sebastián Ortega); Puerta 7 (Pol-Ka y Netflix); "Pequeña Victoria" (Telefé); "Go! Vive a tu manera" (Netflix) son algunos de los principales hitos en la carrera de Yamil "El Turco" Dora (36), quien este año armó su productora "Turkos Film Media". Nacido y criado en Ariel del Plata, partió a los 15 años a Buenos Aires y desde entonces sabía que quería ser actor. "Si bien me mudé hace varios años, nunca me fui emocionalmente de Campana, desde ese lugar tanto la gente como la ciudad se merecen mi corazón. Hay muchos artistas y otras muchas personas que necesitan un alguien que le dé una oportunidad para que se puedan mostrar. Mi intención es que todos puedan cumplir su sueño". Hoy podemos dar cuenta de ello: esta semana se difundió en las redes el teaser de lo que será "El Campanero" película próxima a estrenarse. La idea surgió cuando Yamil empezó a tener contacto con las ollas populares, comedores y merenderos de nuestra ciudad. Lo cierto es que "El Campanero" genera un inesperado ingreso a más de 350 familias de Campana. "Es un proyecto que ayudará a muchas personas, y familias enteras a sustentar sus hogares, por eso estamos en búsqueda de poder culminar el rodaje sumando fuerzas de un equipo que quiera ser parte de esta historia para la ciudad de Campana". Actualmente se encuentra en la búsqueda de un asociado que pueda "garantizar que vamos a plataforma para que aparezcan los inversores o marcas que costeen una película. Cada integrante tiene que cobrar por su sindicato. Cada área de lo que implica una película cinematográfica tiene que pasar por su sindicato y se tiene que abonar", dice. Yamil se define como una persona dinámica, apasionada, multifacético, positivo y que nunca se queda quieto. "Me considero un generador de ideas", dice y explica que "El Campanero" será una película de contenido violento. Adelanta escenas "de sexo, abuso de drogas y vocabulario inapropiado", con participaciones de G Sony, Franky Style, Chino Cno, Gabriela Chávez, Yamila Rodríguez, Katty Taker, Thiago Yamil Dora, Facundo Quiroga, Ludmila Araceli, "El Mugre" Valentín Ramírez, Agostina Cella, Melanie Cella Chino Agostini, Patricio Ferrer, Tomás Vattimo y Guillermo Alfaro, entre otros. "La pandemia afectó bastante, fui uno de los primeros que dejó de tener ingreso y el último que se incorporó a tener un sueldo. No solo yo, hablo por todos los artistas. Se hizo eterno pero ahora pusimos todos los conocimientos, ahorros y contactos", señala y agradece la colaboración de los artistas y gente que se ha acercado al proyecto, como también destaca a la ciudad de Campana que se predispuso para que "El Campanero" pueda filmarse: el club Dalmine prestó el estadio para filmar, Masterbus trasladó a los artistas de Capital a Campana y viceversa, a la Policía, Prefectura… "El Campanero está por todos lados de Campana. Quiero agradecer a los vecinos quienes fueron los que me abrieron la puerta desde un primer momento", resalta y concluye: "El Campanero para mi hoy significa una oportunidad inmensa para poder hacer una pequeña diferencia en otra arista. Es simple: pase la necesidad desde adentro y desde ahí trato que las personas que están al lado mío tengan algún mínimo recurso para poderse mostrar".

Yamil “El Turco" Dora





Parte del equipo de Turkos Film Media. SINOPSIS "La villa ya no es la misma"... Eso es lo que piensa El Campanero después de pasar 5 años en la cárcel. Santiago (un sindicalista corrupto) y el peruano (jefe de la barra brava) son los que manejan la ciudad pero todo cambia cuando El Campanero y Piltrafa, su mejor amigo, deciden recuperar lo que les pertenece, con un final inesperado". Sitio oficial: El turco Yamil, https://www.elturcoyamil.com Redes sociales: Instagram: @yamil_dora - Facebook: /elturcoyamil.ok En las redes se difundirán todos los avances y se mostrará dónde se está grabando.

"El Turco" en una de las escenas de "El Campanense".



Profeta en su tierra

