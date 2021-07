» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 20/jul/2021 de La Auténtica Defensa. El Partido Obrero confirmó que Ezequiel Olivera encabezará sus precandidatos a concejales









Aun restan definir los lugares de la alianza Frente de Izquierda Unidad, que en la ciudad incluye al Partido de los Trabajadores Socialistas. Olivera adelantó que buscará llevar al HCD iniciativas vinculadas al acceso al techo propio para obreros y prevenir la contaminación industrial. Con el cierre de la listas para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias a la vuelta de la esquina, cada vez son más los partidos políticos que cierran tratos y definen los hombres y mujeres van a representarlos. Ahora fue el turno del Partido Obrero, uno de los tradicionales exponentes de la izquierda argentina, al anunciar que su lista de precandidatos a concejales estará encabezada por Ezequiel Olivera. El trabajador metalúrgico, que ya había aspirado a una banca en el Concejo Deliberante en 2019, le adelantó a La Auténtica Defensa que buscará sancionar ordenanzas tendientes a la construcción de barrios populares para obreros y que prevengan la contaminación industrial. "Soy el candidato principal del Partido Obrero y soy el vocero también. Los compañeros del partido así me eligieron", confirmó Olivera el lunes a este medio. Y aclaró: "No está definido que vaya a encabezar la lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, se va a definir en estos días". El FIT surgió como una alianza del Partido Obrero (PO), del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y la Izquierda Socialista para afrontar el desafío del piso mínimo de votos necesario en las PASO para afrontar las elecciones generales. En 2019 sumó al Movimiento Socialista de Trabajadores, pero este año falló en ampliar su base de integrantes debido a la falta de consenso con Movimiento Al Socialismo (MAS) y Autodeterminación y Libertad. En Campana, los dos partido hegemónicos del frente, el PO y el PTS, vienen alternando candidatos en las listas de unidad y se espera que este año electoral no sea la excepción, aunque Olivera comentó que todavía no está definido quiénes serán los precandidatos restantes, mucho menos la persona que encabezará la boleta roja. Brenda Reymundo y Guillermo Bentancour, dos referentes locales del PTS que supieron liderar la propuesta electoral de la izquierda unida durante los últimos años, han reducido su presencia en la escena política local, por lo que sería una sorpresa que alguno repitiese el rol. Olivera adelantó a LAD que pretende llevar una agenda obrera al HCD. "Las ciudades de Campana, Zárate y Escobar son uno o el cordón industrial más importante de la Argentina, porque están ubicadas las multinacionales más poderosas del país. Nuestra conclusión de las intendencias y concejos deliberantes de Juntos por el Cambio o el Frente de Todos es que siempre son una especie de fachada y responden pura y exclusivamente a los intereses de las multinacionales que tenemos en la zona", manifestó el precandidato. En ese sentido, denunció que "tanto las municipales de Campana y Zárate garantizaron la esencialidad a los trabajadores de la zona y por ahí no eran de industrias que se necesitaban tener en marcha en ese momento". "Nosotros fuimos expuestos desde el primer momento a seguir produciendo", expresó. De cara a las urnas el precandidato avisó que las propuestas del PO "se basan en la realidad de la clases trabajadora" y explicó que para combatir el problema "del trabajador que no puede acceder a un techo o tiene que pasar penurias para poder pagar un alquiler todos los meses" impulsará "la creación de viviendas y barrios populares, que hace varios años que no se hacen en Campana". Además, propondrá "una comisión de medioambiente que aplique o lleve adelante con profesionales una política para regular lo que es la contaminación en la zona, porque es terrible la contaminación que está sufriendo la ciudad y los olores nauseabundos" generados por su sector industrial.





