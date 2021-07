» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 20/jul/2021 de La Auténtica Defensa. El gobierno formalizó el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado









"A partir del mes de agosto, quienes estén en edad de jubilarse podrán a hacerlo computando años dedicados a la maternidad y tareas de cuidado" aseguró la diputada provincial, Soledad Alonso, Secretaria de Prensa de SECASFPI (ANSES). El beneficio alcanza a unas 155.000 mujeres, número que aumentará cuando más lleguen a la edad jubilatoria. El Gobierno Nacional hizo oficial este lunes, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 475/2021 publicado en el Boletín Oficial que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reconocerá a las mujeres y/o personas gestantes que estén en edad de jubilarse hasta 3 años de servicios por cada hijo para que puedan completar los 30 años de aportes, a partir del próximo 1º de agosto. Esta iniciativa beneficiará de inmediato a 155.000 mujeres cuya edad está comprendida entre 60 y 64 años, e irá abarcando a más de ellas a medida que alcancen la edad jubilatoria (60 años). "Hoy celebramos una nueva conquista, es un día histórico en el que se hace realidad un nuevo derecho que ratifica el amparo de este gobierno nacional y popular", sostuvo la diputada provincial, presidenta de la Comisión de trabajo y Secretaria de Prensa del SECASFPI (ANSES), Soledad Alonso, y continuó: "El Programa Integral de Reconocimiento a las Tareas de Cuidado, reconoce una demanda histórica de las mujeres en todo el país, reconociendo a las tareas domésticas como lo que son: Trabajo. También inaugura una nueva etapa en lo que significa la seguridad social en nuestro país". Así lo expresó la diputada de nuestra ciudad, a su vez miembro de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados provincial, quien se reunió de forma virtual durante la tarde de ayer con la titular del organismo nacional, Fernanda Raverta, la vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, vicepresidenta primera del Consejo nacional del Partido Justicialista, para presentar de manera oficial la noticia. La entidad gubernamental ha hecho de público conocimiento a través de investigaciones atestiguadas en estadísticas realizadas en base a los registros de ANSeS que, sumado a los meses de embarazo, lactancia y cuidados de los hijos, una alta proporción de mujeres no alcanza a reunir los 30 años de aportes mínimos para jubilarse y forman una parte considerable de la informalidad y el desempleo. En este aspecto, los datos que arrojó el organismo afirman que "el 44% de las mujeres en edad jubilatoria no puede acceder a un beneficio previsional". El reconocimiento calculará 1 año por hijo o hija que haya nacido con vida, 2 años por hijo o hija adoptado o adoptada siendo menor de edad, a su vez se adicionará 1 año por hijo o hija con discapacidad que haya nacido con vida y se incrementará 2 años en caso de que haya accedido a una Asignación Universal por Hijo (AUH) por 12 meses consecutivos o no. Asimismo, se computarán los plazos de licencia por maternidad y de licencia por excedencia de maternidad a las mujeres y/o personas gestantes que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas. Las mujeres en edad de jubilarse -con 60 años o más-, que sean madres y no cuenten con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación pueden desde el 1º de agosto solicitar un turno en el sitio web de la ANSES. Para más información, las interesadas pueden ingresar a: https://www.anses.gob.ar/reconocimiento-de-aportes-por-tareas-de-cuidado.

La diputada provincial Soledad Alonso, junto a la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raverta. Foto de archivo.





