PLANES PARA GAS El Gobierno estableció este lunes los derechos y obligaciones de los usuarios del servicio de gas que hayan adherido a planes de pago para saldar deudas que contrajeron durante la cuarentena. A través de la Resolución 210/2021 el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) definió cómo se tiene que implementar la facilidad de pago, las alternativas que tiene el consumidor para abonar y en qué momento una distribuidora se puede proceder con el corte del servicio. El Enargas recordó que con la finalidad de mitigar el impacto local de las medidas relacionadas con la emergencia sanitaria, mediante el Decreto Nº 311/20, se estableció que las prestadoras de los servicios de gas por redes no podían disponer la suspensión o el corte de los servicios públicos en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1º de marzo de 2020. Luego, por medio del Decreto Nº 543/20, amplió hasta seis la cantidad de facturas consecutivas o alternas. Ahora, el organismo regulador dispuso que las prestadoras del servicio de distribución de gas por redes deberán incluir en la factura de consumos, tanto residenciales como no residenciales, el plan de facilidades de pago para aquellos usuarios y usuarias que se hayan acogido al beneficio.



CAÍDAS GENERALIZADAS Los mercados sufrieron caídas generalizadas, ante el temor a un aumento de contagios de coronavirus y la baja en los precios del petróleo. La Bolsa porteña sufrió una caída del 1,5% en las acciones líderes mientras los títulos de la deuda retrocedieron, lo que llevó el índice de riesgo país a 1.623 puntos, con una suba del 2,30% respecto del viernes último. De esta forma, la semana arrancó compleja para la gran mayoría de los índices bursátiles, con caídas en Estados Unidos, Europa y los países emergentes. Los bonos ley extranjera cotizaron con bajas, el riesgo país subió 33 puntos y el Merval cayó 1,5%. MULTA Y TROMPADA Un hombre claramente alterado, discutió con un inspector de tránsito y le pegó una piña porque le había realizado una multa a su hijo en la capital de Tucumán. El hecho ocurrió en la calle Amador Lucero, el inspector se percató de que había un auto sin su patente trasera y quien iba al volante, no tenía la documentación correspondiente. Ante la multa aplicada, el joven conductor llamó a su padre. El hombre llegó furioso al lugar y empezó a discutir con el agente, hasta que terminó el intercambio de palabras con una piña que produjo la caída del oficial que se encontraba montado sobre la motocicleta en la que cumple con su trabajo. Hasta el momento no se ha podido identificar al agresor. GRAVE El conductor Julián Weich, internado por un cuadro de coronavirus en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) desde la semana pasada, fue trasladado en las últimas horas a terapia intensiva. Tal como informó su médico personal, Mario Fitz Maurice, el famoso conductor comenzó a tener un "mayor requerimiento de oxígeno" este lunes, debido al virus pandémico que contrajo en la última semana. "Le agregamos una medicación la semana pasada y respondió bien. Los parámetros bioquímicos que marcan el proceso inflamatorio bajaron, pero el fin de semana tuvo una evolución tórpida", explicó Fitz Maurice. En ese marco, el especialista indicó que Julián Weich "empezó a tener más requerimiento de oxígeno para poder respirar mejor y por una cuestión de seguridad se lo pasó a terapia intensiva".

