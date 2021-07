» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 20/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Vizzotti y Nicolini cumplirán 7 días de aislamiento a su regreso del Reino Unido









Las funcionarias no harán uso de la excepción que les corresponde por ejercer la función pública en el marco de la disposición 3911/2020 y el decreto Nº 274 del 16 de marzo de 2020. La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, cumplirán el aislamiento de siete días dispuesto en el marco de la pandemia para las personas que ingresan al país desde el exterior y no harán uso de la excepción que les corresponde por ejercer la función pública en el marco de la disposición 3911/2020 y el decreto Nº 274 del 16 de marzo de 2020. Las funcionarias presentaron PCR negativas para COVID-19 al embarcar en Londres y se realizarán en Ezeiza el test de antígeno correspondiente. Según la norma, están exceptuados de cumplir la cuarentena transportistas y tripulantes que se encuentren en el ejercicio exclusivo de su actividad, funcionarios y diplomáticos, previamente autorizados por la Dirección Nacional de Migraciones, deportistas que estén dentro del marco de los protocolos autorizados para eventos deportivos y trabajadores esenciales con la correspondiente autorización. En el marco de la norma, los funcionarios y funcionarias públicas que regresan al país tras una misión de gobierno deben cumplir con los controles establecidos y, conforme a la excepción, solo tienen permitido cumplir con sus actividades laborales y en burbuja. En este caso, Vizzotti y Nicolini, decidieron no hacer uso de la excepción y cumplirán los siete días de cuarentena desde su arribo hoy al país, luego de lo cual se realizarán una prueba de PCR para retomar sus actividades habituales. Fuente: https://www.argentina.gob.ar/



Vizzotti y Nicolini cumplirán 7 días de aislamiento a su regreso del Reino Unido

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: