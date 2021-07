» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 20/jul/2021 de La Auténtica Defensa. De Todo un Poco:

Opiniones ciudadanas (Parte 23)

El Pasado fue. El Presente es hoy. ¿Queremos que nuestros hijos tengan un futuro? Comenzando a establecer parámetros para una nueva reestructuración del Poder Legislativo, nos encontramos ante una serie de factores que, para algunos es como llegar a jugarse todo en una mano, sabiendo que de salirle mal es como tener que cambiar todo el planteamiento de un plan estudiado y programado que tuvo la mala suerte de encontrarse con un imponderable que, desde las esferas de políticas americanas era imposible prever. Fue una catástrofe, aunque se trate de dibujarla como un escollo fácil de sobrellevar, por más que se esté continuamente cambiando de alternativas sin resultados positivos. Para otros, los ayudó a cubrir parte de la inocencia política, que demostraron al no saber aprovechar su liderazgo para cambiar, cuando tuvieron la oportunidad lo necesario, y siguieron con un afianzamiento de la política asistencialista que era como la gran mayoría de las utilizadas durante los últimos 20 años, con algunas variantes aceptables al principio, terminando comprando lo que les vendieron desde la oposición, cayendo en una simple trampa de creerse más de lo que eran. Se estarán los actuales jugadores realmente preguntándose qué hicieron mal para remediarlo, o seguirán convencidos de que "no hay problemas, finalmente lograremos lo que queremos", como siempre sucede en la mente de nuestros dirigentes políticos de todos los sectores que menosprecian y piensan "que el pueblo soberano no tiene memoria". Viéndolo desde la tribuna del voto, ninguno está demostrando que esta vez hablan en serio y las cosas van a cambiar. Solamente hay que escuchar y ver las declaraciones de cada uno de ellos, para ver que, de acuerdo a sus palabras y su accionar, están viviendo el presente, sin analizar la experiencia del pasado, enredándose en acciones nacionales e internacionales, sometiéndose a premisas inventadas al solo efecto de enmascarar situaciones que mal efecto le hacen a una república democrática. Juegan con las leyes y las libertades individuales. No existe la igualdad ante la ley. Hay que solucionar los problemas que tenemos dentro de nuestras fronteras. ¿Quién nos dio el derecho de criticar al resto del mundo cuando estamos a pasos de perder la república? Argentina no es el único país que en las últimas décadas sufrió catástrofes económicas, y varias de ellas sin siquiera el 10% de las riquezas y capacidad productiva que tiene nuestros país y con deudas internacionales aún mayores que las nuestras. Y están saliendo. Se podría decir como muchas veces "se lo debemos a quienes nos precedieron", pero hoy es el momento de pensar en el presente. Y pensar en el presente es pensar en el futuro de las generaciones de nuestra descendencia. Siempre decimos lo único real es el presente porque es lo que vivimos. El pasado se fue, solo existe en nuestra memoria y el futuro no existe si no hay un presente. Tenemos un presente, nuestros hijos. Debemos hacernos una simple pregunta: ¿Queremos dejarles un futuro a nuestros hijos?

