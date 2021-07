» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 20/jul/2021 de La Auténtica Defensa. 20 de Julio: Día del Amigo

Por Matilde Strobino de Rafael









El Sr. Enrique Febbraro (1924-2008), Profesor de Psicología, músico, odontólogo, estudió Filosofía y trabajó de Periodista. Fue miembro del Rotary Club Internacional. Oriundo de Lomas de Zamora. Pensó, hace tiempo, que había muchas celebraciones en el año, pero faltaba una muy importante, no existía una fecha que homenajeara a los Amigos. Él se crió en un mundo de poetas, devoto del tango, socio activo de la vieja bohemia ciudadana. Siempre creyó en la amistad. Con esfuerzo y esmero se propuso buscar un día especial y lo encontró cuando el 20 de Julio de 1969 el hombre pisó la luna. Dijo: Viví el alunizaje como un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo. Ese día fue el elegido. Ese fue un hecho científico alucinante pero no se le puede quitar su mérito poético. ¿Cómo lo hizo? Mandó cartas y tarjetas a países, a amigos, a conocidos. Muchísimos respondieron y le propusieron universalizar esa celebración. Luego envió cartas a asociaciones, gobiernos, instituciones y logró que cientos de países se sumaron al festejo. Fue dos veces candidato al Premio Nobel de la Paz y enarboló bien alto la bandera de la Amistad. "Uno hace y dice lo que está en su corazón, sin hipocresías, con lealtad" "El Día del Amigo" es un grito que invita a dar testimonio de fe en el valor de la alegría, la ternura y la ética: es decir, en la práctica cotidiana de la sincera amistad". Dijo con acierto: "Si llueve, comparto mi paraguas. Si no tengo paraguas comparto la lluvia". "Amigos para siempre"

