» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 20/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 20 de Julio









DÍA DEL AMIGO Esta celebración fue establecida por iniciativa de Enrique Ernesto Febbraro, profesor de psicología, músico y odontólogo, quien consideró que la llegada del hombre a la Luna en el año 1969 era un hecho histórico que hermanaba a las personas de todo el mundo. Por eso, escribió 1000 cartas, en las que proponía establecer el 20 de julio como "Día del Amigo", y las envió a 100 países: "Viví el alunizaje del módulo como un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo y al mismo tiempo me dije que un pueblo de amigos sería una nación imbatible. ¡Ya está, el 20 de julio es el día elegido!" Aproximadamente 700 cartas le dieron el visto bueno al festejo, el cual se patentó y comenzó a celebrarse en Chile, Uruguay, Brasil y España.



FALLECE BRUCE LEE Lee Jun-fan nació el 27 de noviembre del año 1940 en San Francisco, Estados Unidos. Hijo del cantante de ópera y actor, Lee Hoi-Chuen, Lee debutó en la gran pantalla a los dos meses de edad en la película "Golden Gate Girl" (1941). Más adelante, en el año 1950, protagonizó la película "The Kid". Lejos de las cámaras, el chico criado en Hong Kong comenzó a estudiar artes marciales a los 13 años con Ip Man, maestro de Wing Chun. A los 18 años partió a Estados Unidos, país en el que empezó a estudiar Filosofía en la Universidad de Washington y abrió su primera escuela de artes marciales: "Para mí, en su sentido más profundo, las artes marciales son el arte sobre cómo expresar honesta y genuinamente tu persona". En el año 1966 alcanzó la fama al interpretar a Kato en la serie "El Avispón Verde" (1966-1967); con ese personaje apareció en tres episodios de la serie "Batman" (1966-1967). Pero esto fue efímero puesto que se sucedieron pequeños papeles en otras series televisivas hasta que visitó Hong Kong y la compañía Golden Harvest le propuso protagonizar "El gran jefe" (1971) y "Furia oriental" (1972), las cuales consolidaron su fama. En el año 1973 no sólo protagonizó "El furor del dragón" sino que también la escribió, la coreografió, la produjo y la dirigió. La última película que protagonizó fue "Operación Dragón" (1973), la cual fue un gran éxito. Falleció en el año 1973 en Hong Kong.



SE LANZA "UN SEGUNDO EN EL TIEMPO" Un día como hoy en el año 1993, Cristian Castro lanzaba su segundo disco "Un segundo en el tiempo". Producido por Alejandro Zepeda e integrado por canciones compuestas por el cantante mexicano y Frank Quintero, el disco contiene los éxitos "Nunca voy a olvidarte", "Es mejor así" (cover de la canción "E´ Meglio cosi" de Raffaele Riefoli), "Nunca jamás" y "Puerto Rico".



Efemérides del día de la fecha, 20 de Julio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: