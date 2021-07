» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 20/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Estrés tecnológico









La hiperconexión digital no es algo nuevo, sin embargo, a partir de la pandemia por COVID-19 usamos los dispositivos digitales para casi todo: trabajar, estudiar, hacer trámites, recrearnos y hasta reunirnos con amigos y familiares. Más allá de las restricciones impuestas en cada etapa, muchos de estos nuevos hábitos y rutinas, se mantienen en nuestra vida cotidiana. Este cambio tan significativo, puede implicar para muchos, lo que se ha popularizado como "estrés digital" o "estrés tecnológico". Riesgos para la salud Existen variadas definiciones que intentan dar cuenta de esta problemática, muchas de las cuales la consideran una enfermedad. A pesar de ello, hasta el momento, las investigaciones científicas son escasas y tampoco se la encuentra considerada dentro de las clasificaciones diagnósticas de referencia internacional. Sin embargo, existen riesgos para la salud derivados del uso excesivo de dispositivos y tecnologías, y se los puede prevenir. Algunos signos y síntomas que pueden estar relacionados con el uso excesivo de dispositivos y tecnologías: Trastornos del sueño, Cansancio, Falta de energía recurrente, Menor agilidad motora y mental, Mayor irritabilidad, Patologías oculares, Problemas osteomusculares (contracturas, síndrome del túnel carpiano), Dolor de cabeza por tensión, Calambres, Sobrepeso, Ansiedad, Depresión, Dificultades de relación y/o Conductas de aislamiento social. Algunas señales que pueden indicar una exposición excesiva a tecnologías: Cada persona desarrolla sus hábitos de uso de dispositivos según las propias necesidades y obligaciones, pero existen ciertas señales que pueden indicarnos si estamos utilizando o exponiéndonos de forma excesiva a los mismos. Prestá atención si: - Sentís una necesidad imperiosa de mirar el celular constantemente por miedo a estar perdiéndote de ver mensajes o información en redes sociales. - Estás descuidando otras actividades y cosas que te gusta hacer por priorizar lo digital. - Recibís quejas de familiares o de tu pareja por falta de atención. - El celular se convirtió en tu forma habitual de comunicarte prefiriendo enviar un mensaje a hablar, incluso con personas que están en la misma casa. - Tenés la sensación de no descansar nunca. - Notás que perdiste el interés por el trabajo o los estudios o que hay una disminución del rendimiento en estos ámbitos. - Te sentís nervioso/a o hiperactivo/a si no estás conectado/a. - Tenés dificultad para concentrarte o retener información. 7 tips que pueden ayudarte a regular el estrés por uso de tecnologías 1. Tomá descansos a lo largo del día, evitando cualquier medio de comunicación y relajándote. 2. Es mejor realizar de manera óptima, una o dos tareas, y no sobrecargarte con demasiadas tareas en simultáneo. En caso de que debas hacer varias tareas al mismo tiempo, procurá que sean tareas parecidas de ser posible. 3. Silencio digital: decidí de forma consciente y en función de tus obligaciones y necesidades, cuáles querés que sean tus horarios de conexión y de desconexión. Silenciá el celular y decidí cuándo querés responder las llamadas o mensajes. Desactivá las notificaciones. Utilizá el "modo avión"cada vez que quieras desconectar y para evitar distracciones cuando querés hacer otra cosa (podés avisarle a tus contactos frecuentes que entrás en modo avión para evitar los mensajes). 4. Destiná tiempo para actividades y ocio analógicos (ej. leer un libro, dibujar, cantar, bailar, hacer deporte, cocinar, hacer jardinería, meditar). 5. Priorizá retomar aquellas actividades que disfrutabas antes de la pandemia y que las restricciones del momento permitan. 6. No lleves tus dispositivos a la cama. Tampoco los uses mientras estás almorzando o cenando. 7. Mantené hábitos saludables en cuanto a alimentación, sueño, ejercicio, actividad al aire libre.



Fuente: https://www.swissmedical.com.ar/

