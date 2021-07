El domingo convirtió un gol para Flandria y ayer se volvió a vestir de Violeta. En tanto, hoy se incorporaría Lautaro Díaz. El plantel entrenará hasta el jueves en Campana y luego viajará a Mendoza para comenzar la segunda rueda. Después de la derrota sufrida el sábado frente a Barracas Central como visitante, el plantel de Villa Dálmine retomó ayer los entrenamientos, ya pensando en el inicio de la segunda rueda. Y no tendrá mucho tiempo de trabajo: el jueves realizará su última práctica en nuestra ciudad antes de viajar rumbo a Mendoza, donde el sábado enfrentará a Independiente Rivadavia. Sin parate entre una rueda y otra, Marcelo Franchini no dispondrá de mucho tiempo para ir acoplando a los refuerzos. Si bien Emiliano Agüero (volante central) y Ezequiel D´Angelo (enganche) ya trabajan con el plantel desde hace dos semanas, el rodaje junto a sus flamantes compañeros deberán adquirirlo con los partidos oficiales. En ese sentido, todavía más compleja será la adaptación de las otras dos incorporaciones ya confirmadas. Por un lado, Francisco Nouet volvió ayer a Mitre y Puccini luego de rescindirse el préstamo con Flandria, equipo con el que marcó un nuevo gol el último domingo (anotó el cuarto de la goleada 4-0 sobre Deportivo Armenio). "Pancho", que no ocupará plaza de refuerzo por pertenecer al club, ya está nuevamente en el Violeta, después de haber salido a préstamo a mediados de 2019. Y llega con buen rodaje: venía siendo titular en el Canario y en las últimas semanas les marcó goles a Defensores Unidos y Deportivo Armenio (en este duelo también dio dos asistencias). Para Franchini, el sampedrino de 23 años será opción para jugar como extremo por izquierda. En tanto, para la otra banda, el DT ya tiene asegurada también la incorporación de Lautaro Díaz (también de 23 años), quien llegará a préstamo desde Estudiantes de Buenos Aires. Habituado a jugar como wing derecho, este atacante ya cuenta con dos goles en la Primera Nacional, uno de ellos marcado en el actual certamen (en la victoria 2-1 sobre Deportivo Riestra de la cuarta fecha). Mientras tanto, la dirigencia de Villa Dálmine se sigue moviendo para cerrar un refuerzo más, probablemente el más difícil de conseguir: un centrodelantero con poder de gol, eso que tanto le está faltando al equipo y que tan en evidencia quedó en el último duelo ante Barracas Central.

FRANCISCO NOUET SERÁ UNA DE LAS VARIANTES QUE TENDRÁ MARCELO FRANCHINI PARA LA SEGUNDA RUEDA.





LAUTARO DÍAZ LLEGARÁ A PRÉSTAMO DESDE ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES. ZONA B: GÜEMES RECUPERÓ SU VENTAJA En la Zona A, Gimnasia (M) quedó como único líder luego que San Martín (T) derrotara anoche a Tigre en Victoria En la parte alta de la Zona B de la Primera Nacional, Güemes (SdE) recuperó su ventaja de cinco puntos sobre su escolta Barracas Central después de vencer 2-0 como visitante a Deportivo Morón. El Top 4 de esta Zona B se completa con dos equipos que vienen en franca levantada: Almagro obtuvo su cuarta victoria en fila al superar 2-1 a Ferro Carril Oeste como visitante y llegó a 26 unidades; mientras Atlético de Rafaela (con el campanense Federico Recalde ingresando en los minutos finales) sumó 10 de los últimos 12 puntos disputados luego de vencer 2-0 como local a Brown de Adrogué y ahora está cuarto con 24 unidades. Esa misma cantidad también tienen Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano, Gimnasia de Jujuy, Brown (A) y Deportivo Morón, aunque La Crema cuenta con mejor diferencia de gol (+5). Todos los resultados de esta última fecha de la primera rueda en la Zona B fueron: Gimnasia (J) 1-3 Defensores de Belgrano, Tristán Suárez 2-1 Santamarina, All Boys 3-0 Guillermo Brown (PM), Independiente Rivadavia 1-1 San Martín (SJ), Deportivo Morón 0-2 Güemes (SdE), Atlético de Rafaela 2-0 Brown (A), Ferro Carril Oeste 1-2 Almagro e Instituto 1-0 San Telmo. En tanto, la Zona A tiene nuevo líder: Gimnasia de Mendoza venció 2-0 en el clásico a Deportivo Maipú y llegó a los 30 puntos. Y como escolta quedó San Martín de Tucumán (29 unidades), que anoche, con Matías Ballini como titular, venció 1-0 a Tigre (28), que pasó del primer al cuarto lugar. En el tercer puesto está ahora Almirante Brown (también 29), que ganó cinco de sus últimos seis compromisos. Los resultados de esta 17ª fecha de la Zona A fueron: Temperley 1-1 Estudiantes (RC), Alvarado (MdP) 0-1 Almirante Brown, Estudiantes (BA) 1-1 Nueva Chicago, Mitre (SdE) 1-2 Chacarita, Agropecuario 0-1 Deportivo Riestra, Quilmes 2-3 Belgrano, Deportivo Maipú 0-2 Gimnasia (M) y Tigre 0-1 San Martín (T).

Primera Nacional:

Villa Dálmine; "Pancho" Nouet ya se sumó al plantel

