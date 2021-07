» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 20/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

20 de Julio de 2021









COPA: BOCA Y RACING Esta noche se definirán las primeras dos series de Octavos de Final de la Copa Libertadores de América 2021. Desde las 19.15 horas, Boca Juniors visita a Atletico Mineiro de Brasil después del polémico 0-0 que cerraron en el partido de ida en La Bombonera. Y a partir de las 21.30, Racing Club (con el campanense Leonardo Sigali como titular) será local frente a San Pablo para tratar de aprovechar el valioso 1-1 conseguido en la ida en el Morumbí. En cambio, fue postergada la definición del cruce entre Fluminense y Cerro Porteño (donde juega el delantero campanense Adrián Martínez), luego que se conociera ayer la muerte del hijo de Francisco Arce, DT del conjunto paraguayo, en un accidente automovilístico.



COPA SUDAMERICANA Esta noche también se definirán dos series de Octavos de Final de Copa Sudamericana. Y ambas llaves concluirán en Brasil: Gremio de Porto Alegre recibe a Liga de Quito con la ventaja 1-0 lograda en la ida; mientras Paranaense buscará revertir la derrota 1-0 sufrida ante América de Cali en Colombia. SIN TRIUNFOS "GRANDES" Ninguno de los cinco "grandes" pudo ganar en la primera fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. Boca empató 1-1 con Unión en Santa Fe; Racing Club igualó 0-0 como visitante con Vélez Sarsfield; San Lorenzo terminó 1-1 con Arsenal en Sarandí; Independiente culminó en blanco como local frente a Argentinos Juniors; mientras River Plate cayó 2-1 como local frente a Colón de Santa Fe, campeón de la Copa 2021. Anoche, en el cierre de esta primera fecha, Central Córdoba 1-1 Banfield y Godoy Cruz 2-1 Rosario Central. COPA ARGENTINA Por los Octavos de Final de la Copa Argentina, esta tarde se medirán Sarmiento de Junín y Temperley desde las 15.05 horas (transmite TyC Sports). El ganador de este duelo jugará en Cuartos de Final contra el vencedor del choque entre equipos cordobeses que protagonizarán Talleres y Estudiantes de Río Cuarto. SE FUE EL APERTURA La 19ª y última fecha del Torneo Apertura de la Primera C que coronó campeón a Dock Sud se cerró con los siguientes resultados: Midland 0-1 Sportivo Italiano, Atlas 0-0 San Martín (B), Real Pilar 2-1 Berazategui, Claypole 0-0 L.N. Alem, Laferrere 1-1 Argentino (M) y Lamadrid 0-1 Excursionistas. TORNEO FEDERAL A Nada cambió en la cima de las posiciones del Torneo Federal A tras la 13ª fecha. En la Zona A ganó el líder Deportivo Madryn (2-1 a Estudiantes de San Luis) y también sus dos escoltas, Cipolletti (3-1 a Huracán Las Heras) y Olimpo de Bahía Blanca (3-0 a Sportivo Las Parejas), que se mantuvieron a tres puntos de distancia. En tanto, en la Zona B, Racing de Córdoba venció 2-1 a Chaco For Ever y sostuvo su diferencia de cinco unidades sobre Gimnasia de Salta, que derrotó 2-1 a Sportivo Belgrano de San Francisco.

