El padre de Tobías pide justicia para su hijo

P U B L I C





Es por el bebé de 2 años golpeado el sábado por la mañana en el barrio Bosch, que falleció en el Hospital San José. Vecinos del lugar quemaron la casilla donde ocurrieron los macabros hechos. Ayer por la mañana Emanuel Gómez, padre biológico de Tobías, el bebé de 2 años que falleció el sábado por la mañana en el Hospital San José dadas las lesiones que tenía en su cabeza, convocó a la prensa para solicitar justicia. Lo acompañaban familiares y allegados. Según explicó el progenitor, el niño se encontraba bajo la guarda de su hermana y suya, pero al recibir una curación en la sala de primeros auxilios del barrio Las Praderas, la doctora y la enfermera del lugar, decidieron dar intervención al Servicio Local. Así, el niño volvió con su madre, Julieta Suárez, quien se encuentra embarazada, otros cuatro hermanos, y la pareja de Suárez, Jorge Rodríguez. "Yo estoy agradecido con la Justicia, el Fiscal Ferreirós de Campana actuó con total celeridad, y ahora está todo en manos del Fiscal Alberto Gutierres de Zárate a quien le pido que no deje de investigar quién mató a mi hijo", señaló. Como se sabe, tanto Érika Julieta Suárez (30) como su pareja, Jorge Julio Rodríguez (34) fueron detenidos y acusados por "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y ensañamiento" en perjuicio de Tobías Suárez, figura legal que prevé la pena de prisión perpetua. Los otro cuatro niños con quienes ambos convivían en la casilla del barrio Bosch fue incendiada por los vecinos del lugar; al tiempo que los niños fueron entregados en guarda a su abuelo. Erika Julieta Suárez, se negó a declarar ante el titular de la UFI 7; en tanto Jorge Julio Rodríguez (el cual tenía una pulsera electrónica en una causa que tramita en un Juzgado de Familia de Córdoba) declaró que él no tuvo nada que ver con los golpes y que la autora del crimen había sido su pareja. En ese sentido, trascendió que Rodríguez habría sostenido que había visto a la mujer pegarle a su hijo en cuatro oportunidades, aunque preguntado sobre por qué no lo evitó o si no había visto esas lesiones no supo que responder.

El padre biológico y familiares del niño convocaron a la prensa ayer por la mañana. También apuntaron a la salita de Las Praderas y al servicio local.





El padre biológico y familiares del niño convocaron a la prensa ayer por la mañana. También apuntaron a la salita de Las Praderas y al servicio local.

#Dato manifestación en la rotonda de McDonald's, esta mañana, pidieron justicia por Tobías, el nene de 2 años que llevaron sin vida al hospital San José. Hablaron con los medios; Nicolás, el tío, Roxana, la tía que lo cuidaba y Emanuel Gómez, el padre biológico del niño. pic.twitter.com/NWu2BmaOsb — Daniel Trila (@dantrila) July 20, 2021

El padre de Tobías pide justicia para su hijo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: