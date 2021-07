» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 21/jul/2021 de La Auténtica Defensa. ¡Cuidado! Nueva modalidad de estafa a personas afiliadas a IOMA









Esta maniobra es llevada adelante por individuos que pretenden obtener datos de las personas afiliadas. Esos datos podrían ser utilizados con fines ilícitos. IOMA informa que circulan en las redes números telefónicos que se ofrecen para consulta y resolución de trámites. Los números 011 6998 3544 y 011 3650 6828 son un ENGAÑO y NO pertenecen a la obra social. Esta maniobra es llevada adelante por individuos que pretenden obtener datos de las personas afiliadas. Esos datos podrían ser utilizados con fines ilícitos. Al respecto informamos que IOMA no tiene vínculo con ninguna empresa o persona para tercerizar la atención de sus afiliadas y afiliados. Para cualquier consulta sobre trámites, autorizaciones, las afiliadas y afiliados pueden comunicarse al 0810 999 4662 de lunes a viernes en el horario de 8 a 20 horas. También utilizar las herramientas disponibles de IOMA digital, ingresando en la página web oficial www.ioma.gba.gob.ar en autogestión afiliadas/os. Otra de las posibilidades que pone a disposición la obra social es la de bajar la APP IOMA digital que permite desde el celular hacer gestiones. Para el resguardo de tus datos personas - No compartas con personas desconocidas tus datos afiliatorios - No informes tus claves - No aceptes instrucciones para realizar gestiones IOMA pone a tu disposición instructivos y explicativos en su página web para que siguiendo los pasos puedas realizar tus gestiones. No te dejes engañar mediante la estrategia conocida como "Phishing" El phishing es una técnica de ingeniería social para obtener información confidencial de las personas de forma fraudulenta. Algunas de las estrategias delictivas consisten en enviar correos electrónicos falsos como anzuelo para "pescar" contraseñas y datos personales. Los estafadores intentan, mediante engaños, hacer que la posible víctima: - llene formularios o haga clic en un enlace para obtener alguna información o archivo clave. - ingrese a una página de registro falsa - descargue un archivo adjunto importante Entre otros datos, los estafadores buscan obtener - datos de contraseñas - números de tarjetas de crédito - DNI - Cuit o cuil - nombres de usuario - códigos PIN Para más información: https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/situaciones/phishing



Algunas de las evidencias registradas en las redes.



¡Cuidado! Nueva modalidad de estafa a personas afiliadas a IOMA

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: